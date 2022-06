Bacalaureat 2022. Profesor, despre subiectele la Biologie şi Anatomie: „Au fost de dificultate medie, dar s-au cerut multe amănunte”

”Subiectul de la Anatomie este rezonabil. Se putea lua foarte lejer 7,50. Este adevărat însă că, pentru notă maximă trebuiau să ştie amănuntele. Comparativ cu simularea, gradul de dificultate a fost similar”, afirmă Ionela Cociorva, profesor de Biologie la Colegiul Naţional ”I.L.Caragiale” din Bucureşti.

Singurul subiect care i-ar putea încurca pe unii dintre elevi, adaugă profesoara, era cel legat de fiziologia cutanatului: ”Sper că pe elevii mei nu i-a încurcat că am bătut multă monedă pe fiziologie. Mulţi elevi confundă însă anatomia cu fiziologia. Ori, anatomie înseamnă alcătuire, iar fiziologie înseamnă funcţionare. Cum funcţionează organul, cum îşi îndeplineşte funcţia. Dar, eu la clasă am tot explicat acest lucru şi elevii cu care am vorbit făcuseră bine”.

Şi la subiectele de biologie vegetală şi animală elevii care ţinteau la note mari trebuiau să ştie materia în amănunt. ”S-au cerut şi mai multe amănunte decât la simulare. Elevii puteau lua relativ uşor nota 7, dacă rezolvau corect Subiectul al II-lea. Apreciez că dificultatea a fost medie. Această probă este susţinută şi de elevii liceelor tehnologice şi, pentru ei, consider că subiectul a fost mediu spre greu”, a conchis profesoara.