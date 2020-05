BAC-ul şi Capacitatea se împiedică în termometru. „Emoţiile“ sau „canicula“ te pot face să ratezi examenul

Avocatul Poporului, Renate Weber, le cere autorităţilor să regândească ordinul publicat în Monitorul Oficial în care se spune că în unităţile de învăţământ „nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 grade Celsius”.

Avocatul Poporului a declarat că este îngrijorată mai degrabă în legătură cu consecinţele acestei măsuri a termoscanării şi a limitei impuse pentru temperatură, la recomandarea OMS, de 37,3 grade. Weber a spus că o persoană poate avea febră din varii motive şi a dat ca exemplu inclusiv situaţia elevilor, care, dacă au o temperatură de 37,4 grade în dimineaţa examenelor - poate de emoţii, poate pentru că au învăţat toată noaptea - nu vor mai fi primiţi în concurs. „Elevii aceia, dacă vor fi excluşi, dacă nu vor fi primiţi în sala de examen, strict pentru că au avut în dimineaţa aceea 37,4 grade, o fi normal? Adică, din punctul acesta de vedere, eu cred că trebuie să ne gândim un pic mai bine. Consecinţele, mai ales, sunt cele care mă pun pe mine pe gânduri şi-mi dau o stare nu neapărat de bine”, a arătat Renate Weber.

În schimb, elevii care sunt diagnosticaţi cu COVID-19 pot susţine examenele de Bacalaureat sau Evaluare naţională cu măsuri de siguranţă, a explicat, la începutul lunii, ministrul Educaţiei, Monica Anisie. „Aceştia (copiii diagnosticaţi cu COVID-19-n.r.) pot da examenul în condiţii de siguranţă, izolaţi, singuri în sala respectivă. De fapt, şi până acum se putea da examenul de Bacalaureat sau Evaluarea naţională cu măsuri de siguranţă, chiar şi în spital. Metodologia prevede şi acest lucru”, a spus Anisie.



„Emoţia creşte temperatura”

Experţii spun că nu trebuie neapărat să ai o boală pentru ca în dimineaţa examenului să te trezeşti cu o temperatură corporală peste 37,3 grade Celsius. „Temperatura poate fi mai mare de 37,3 grade Celsius, din diverse motive, altele decât prezenţa unui virus. Emoţiile, căldura de afară, faptul că te-ai simţit mai puţin bine cu o seară înainte şi ai, să zicem, 37,5 de grade Celsius temperatură. Ce faci? Nu mai intri la examen?”, subliniază Ştefan Vlaston, profesor de matematică şi expert în educaţie. Şi acesta şi-a exprimat dorinţa de a se renunţa la o astfel de măsură.

Care ar fi soluţia? „Există prin ordinul ministrului un medic care asigură asistenţa la examenele acestea în fiecare şcoală. Medicul poate supraveghea elevii când vin şi îşi poate da seama, în virtutea experienţei pe care o are, dacă aceştia sunt bolnavi sau nu. Riscul de a avea virusul la această categorie de vârstă e mai mic, numărul de cazuri a scăzut, să nu uităm, plus de asta, în clase e distanţă fizică între ei”, argumentează profesorul.

La rândul său, Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Elevilor din Constanţa, pledează pentru găsirea unor soluţii. „Măsurarea temperaturii este o măsură bună având în vedere contextul epidemiologic din această perioadă. Este însă o probabilitate destul de mare ca unii elevi să aibă şi temperaturi mai mari, fără a avea ceva contagios, şi tocmai de aceea noi am susţinut ca ministerul să vină cu nişte soluţii clare, eventual, chiar să organizeze o sesiune specială pentru elevii care nu se încadrează în această temperatură la întrarea în şcoală. Sau ca aceştia să dea examene în săli separate”, precizează elevul. Silviu Morcan spune că existenţa unui medic la intrarea în şcoală care să facă triajul epidemiologic este o soluţie fezabilă, mai ales la şcolile din zona urbană, dar că, există o lipsă cronică în sistemul educaţional românesc de medici şcolari care să facă faţă şi există riscul unei lipse de resurse umane şi la examenele naţionale. Şi această lipsă de resurse umane s-ar putea manifesta mai ales la şcolile din mediul rural. „În orice caz, aceste examene sunt obligatorii pentru ierarhizarea valorilor. Fără examenele acestea înseamnă că toţii elevii nepregătiţi iau Bacalaureatul, se duc la liceele bune şi la facultate cu notele din timpul anului. Iar la şcolile mai pretenţioase, unde profesorii sunt mai severi, foarte greu dau 9 şi 10, astfel că o notă de 8 la o şcoală de asta cu pretenţii bate de departe una de 10 din provincie ca volum de cunoştinţe, competenţe. Sunt multe presiuni din partea părinţilor şi a elevilor care nu sunt siguri că iau examenele, ar prefera să nu se dea”, conchide Ştefan Vlaston.

Cu mască? Fără mască?

O altă măsură contadictorie anunţată de autorităţi a fost aceea a obligativităţii purtării măştii de către elevi. Iniţial, un ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne excepta categoria elevilor şi a studenţilor de la obligaţia de a purta mască în sălile de examen, dacă se respectă distanţarea fizică între aceştia, pentru ca, vineri-seară, ordinul publicat în Monitorul Oficial să elimine această excepţie. Prin urmare, elevii trebuie să stea cu măştile şi în timpul examenelor. Reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor au semnalat că mesajele care vin de la autorităţi nu sunt clare şi au cerut o platformă unică de informare pentru elevi. „Elevii au nevoie de răspunsuri, însă tot ce primesc este incertitudine. Mii de comunităţi şcolare se informează din presă pentru că nu primesc răspunsuri accesibile de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cu mască sau fără mască? Aceasta este întrebarea la care ne pot răspunde doar medicii epidemiologi, dar cum poate un elev să fie îndemnat la calm şi solidaritate în timp ce, de săptămâni de zile până acum, a ascultat zeci de declaraţii contradictorii din partea membrilor aceluiaşi Guvern?” a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.





Profesorii vor ţine cursuri chiar şi cu sălile goale

De săptămâna viitoare, între 2 şi 12 iunie, urmează să se reia cursurile la şcoală pentru elevii claselor terminale. „Dacă elevii doresc să vină, e foarte bine. Dacă nu, e opţional. Noi le asigurăm cadrul necesar pentru pregătirea în vederea susţinerii examenelor naţionale”, a explicat prof. Ilie Pârvan, inspector şcolar general la Hunedoara, măsurile luate în acest judeţ. Opţiunea de a participa le aparţine elevilor, completează inspectorul general. „Profesorii vor veni însă la şcoală, indiferent de opţiunea elevilor. Dacă nu este nimeni la clasă, profesorul pune un device, pune mâna pe cretă sau pe marker şi predă lecţia la tablă. Şi elevii îl urmăresc de acasă. Am luat în calcul şi această situaţie. Dacă totul este pregătit şi nu vin elevii, profesorul îşi face datoria pentru că el are oră în momentul respectiv. Am recomandat profesorilor ca elevii pe care îi au să-i împartă în grupe de câte zece şi să facă un orar. Şi să-l comunice elevilor. Şi, repet, părinţii pot să hotărască în ultima secundă dacă-şi trimit copiii la şcoală. Noi trebuie să asigurăm condiţiile igienico-sanitare”, a explicat Pârvan.

Din datele Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti – ISMB – rezultă că mai puţin de un sfert din elevii claselor terminale – 23% – au anunţat că vor să revină la şcoală pentru a se pregăti de examene. Cei mai mulţi – 4.521 de elevi – sunt absolvenţi de clasa a VIII-a, iar 3.214 sunt absolvenţi de liceu, clasele a XII-a şi a XIII-a. Şcolile vor fi însă pregătite să primească toţi elevii care intenţionează să participe, au anunţat reprezentanţii ISMB.

Cât priveşte profesorii, peste 80% din cei care predau discipline de examen la evaluarea naţională şi 60% din cei care predau materii de Bacalaureat au anunţat că vor reveni la şcoală. Cei care au refuzat să vină se înscriu în grupele de risc sau au în grijă persoane vulnerabile.