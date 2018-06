ANOSR: La mai bine de un an şi jumătate de la dobândirea gratuităţii transportului cu trenul, studenţii şi elevii nu îşi pot achiziţiona biletele online

„Este inadmisibil faptul că în secolul XXI, în plin proces de revoluţie tehnologică, studenţii sunt nevoiţi să îngroaşe rândurile la casele de bilete, întrucât nu există voinţa de a rezolva această problemă. Faptul că aceştia nu îşi pot cumpăra biletele online determină situaţia din prezent, în care SNTFC „CFR Călători” nu poate realiza prognoze cu privire la gradul de încărcare al garniturilor, provocând discomfort călătorilor, întrucât există un număr mare dintre aceştia care călătoresc în picioare, dacă mai găsesc un loc. Astfel, vina este împărţită între cele trei instituţii în mâinile cărora este soluţia, şi anume SNTFC „CFR Călători”, MT şi MEN. De asemenea, dacă demersurile necesare ar fi fost întreprinse de la începutul anului universitar curent, astăzi procurarea biletelor online nu ar mai fi reprezentat o problemă pe care să o aducem în prim-plan. Mai exact, Ministerul Educaţiei Naţionale are obligaţia de a trimite către Căile Ferate Române în decurs de maximum două luni de la începerea anului universitar datele din Registrul matricol unic, lucru care nu s-a întâmplat nici până acum", arată reprezentanţii ANOSR într-un comunicat de presă transmis luni.

Ei spun că a trecut un an universitar complet în care nu s-a făcut nimic în această privinţă, astfel că acum, în perioada în care se întorc în oraşele de provenienţă sau pleacă în vacanţă, studenţii se confruntă din nou cu acele cozi interminabile.

„Făcând o comparaţie cu anul 2017, când luna iulie a reprezentat perioada în care elevii şi studenţii au achiziţionat numărul cel mai mare de bilete în decursul întregului an calendaristic, putem afirma că istoria se va repeta curând, ca urmare a lipsei de interes a celor doi actori mai sus menţionaţi. Atragem atenţia şi asupra faptului că, în conformitate cu un răspuns primit din partea SNTFC „CFR Călători”, „deficitul de material rulant este de aproximativ 400 de vagoane”, în contextul în care parcul de vagoane funcţionale este de aproximativ 800 de vagoane. Pe scurt, deficitul de vagoane este de 50%! În plus, „CFR Călători nu are prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, sume pentru achiziţionarea de material rulant nou”, promiţându-se că Autoritatea de Reformă Feroviară, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, va achiziţiona respectivele vagoane. Când? Nimeni nu ştie... În concluzie, dată lipsa totală de interes în soluţionarea acestei probleme, reiterăm solicitarea noastră către SNTFC „CFR Călători”, Ministerul Transporturilor şi Ministerului Educaţiei Naţionale, de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării dreptului studenţilor la transport feroviar intern gratuit, civilizat şi accesibil, inclusiv prin intermediul mediului online", adaugă reprezentanţii ANOSR.