Andronescu, mustrată de protestatarii din Sibiu: „Mai există copii care mor pentru că au căzut în rahat, în UE?“

Ministrul Ecaterina Andronescu a fost aşteptată de mai mulţi protestatari în faţa sediului PSD din Sibiu. Aceştia au huiduit când au văzut-o pe Andronescu şi aveau în mâini pancarte pe care au scris mesaje precum: „90% dintre elevii liceelor de elită emigrează” sau „Abrambureala din şcoli nu e reforă”, informează mediafax.ro.

La ieşirea din sediul PSD Andronescu s-a oprit şi a vrut să aibă un dialog cu cei prezenţi.

Unul dintre protestatari a întrebat-o pe Ecaterina Andonescu dacă se simte responsabilă de felul în care arată învăţământul românesc.

„Protestatar: Cât de responsabilă vă simţiţi dumneavoastră de starea învăţământului românesc?

Ecaterina Andronescu: Eu vin după două zile de dialog cu miniştrii Educaţiei din UE. Şi în acest dialog am aflat că toţi se confruntă cam cu aceleaşi lucruri cu care ne confruntăm şi noi.

Protestatar: Mai există copii care mor pentru că au căzut în rahat, în Uniunea Europeană?

Ecaterina Andronescu: Mă lăsaţi să vă răspund?

Protestatar: Eu nu cred că în Uniunea Europeană vreun copil, în ultimii 40 de ani, a murit înecat în rahat.

Ecaterina Andronescu: Dacă dumneavoastră vreţi să dialogaţi lăsaţi-mă şi pe mine să vă explic. În România, şcolile, din punctul de vedere al patrimoniului nu sunt în responsabilitatea Ministerului Educaţiei. Sunt în responsabilitatea autorităţilor locale. E foarte greu să înţeleg ce s-a întâmplat acolo de nu au făcut ce trebuiau să facă.

Protestatar: Eu v-am întrebat de starea învăţământului românesc. Sunt oameni dedicaţi care se întreabă cum a fost posibil ca un copil de 3 ani să moară în rahat. Mie mi se pare abominabil.

Ecaterina Andronescu: Sunt de acord cu dumneavoastră.

Protestatar: Ar fi trebuit să vă daţi demisia a doua zi!

Ecaterina Andronescu: Asta e părerea dumneavoastră!”, aceasta a fost scurta discuţie dintre ministrul Învăţământului şi unul dintre bărbaţii care au protestat, vineri, în faţa sediului PSD Sibiu.

O altă femeie i-a cerut explicaţii ministrului, pentru faptul că încă mai există toalete în curte în şcolile din România.

„Protestatar: E părerea mai multor persoane (în privinţa unei demisii a ministrului Educaţiei).

Ecaterina Andronescu: Sunt lucruri unde am responsabilitate şi mi le asum. Sunt un om de şcoală. Nicio zi nu am lucrat în altă parte. Eu cred că ce am putut eu să fac, am făcut. (...) În bugetul de anul acesta şi acum este Hotărârea de Guvern pe traseu (...) pentru repartizarea unei sume de 65 de milioane de lei destinate grupurilor sanitare din şcolile care au grupurile în curte.

Protestatar: Dar de ce trebuie să se întâmple toate lucrurile astea când moare cineva? De ce întotdeauna... trebuie să moară cineva să se întâmple? Trebuie să se întâmple să fie alegeri să faceţi şcoli, wc-uri, spitale, drumuri... Ce naiba? Dumneavoastră nu trăiţi în ţara asta? Unde trăiţi? Aveţi wc-ul în fundul curţii? Dumneavoastră aţi avut wc-ul în fundul curţii? Aţi trăit aşa? Eu am trăit cu wc-ul în fundul curţii. Nu mai putem. Noi nu mai putem. Ce puteţi să ne spuneţi?



Ecaterina Andronescu: Am făcut tot ce depindea de mine. Şi anume...

Protestatar: Dar aşa spuneţi toţi! (...) Ce depinde de mine. Nimic concret. (...) Dumneavoastră ce putere aveţi? Ce puteţi face?



Ecaterina Andronescu: Eu am puterea să încerc să orientez...

Protestatar: Că de vorbit putem vorbi toţi.

Ecaterina Andronescu: Eu sunt din noiembrie.

Protestatar: Aţi mai mai fost la minister. Aţi distrus învăţământul!

Ecaterina Andronescu: Asta e părerea dumneavoastră. Puteţi să mă urâţi, dar eu sunt profesor de o viaţă şi toată viaţa mi-am făcut datoria.„, a fost un alt dialog dintre un alt protestatar şi ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei s-a aflat, vineri, într-o vizită în judeţul Sibiu, unde s-a întâlnit cu mai mulţi profesori şi directori de şcoli.

