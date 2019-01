Fie că învaţă la şcoli de stat sau private, elevii care vor să îşi demonstreze aptitudinile sunt invitaţi să se alăture BSB, având posibilitatea să beneficieze de burse de până la 100% din taxa de şcolarizare.

Înscrierile se vor închide miercuri, 23 ianuarie 2019, la ora 13.00. Urmează apoi, între 26 ianuarie şi 2 februarie, procesul de selecţie. Aici, sunt incluse teste de engleză şi de matematică, o probă de abilităţi cognitive şi un interviu. Elevii eligibili pentru înscrieri sunt cei din clasele a 8-a şi a 10-a.

”Vin cu recomandarea sinceră către elevi şi către părinţi să nu mai piardă timpul şi să dea o şansă viitorului. Profitaţi de această posibilitate şi veţi avea şansa să descoperiţi călătoria minunată în universul britanic, comunitatea BSB şi spiritul ei”, a declarat Philip Walters, directorul British School of Bucharest.





Formularul de înscriere este disponibil aici. Pentru dosar, elevii mai au nevoie de o copie a certificatului de naştere, cartea de identitate sau paşaportul, foaia matricolă şi un portofoliu cu reuşite artistice ori sportive, dacă este cazul.



Prima probă va avea loc sâmbătă, 26 ianuarie, şi va consta într-un test de abilităţi cognitive şi un interviu, ambele eliminatorii. Pe 2 februarie, tot într-o zi de sâmbătă, sunt programate testele la engleză şi matematică. Vor ajunge aici doar elevii declaraţi admişi la prima testare.

Tinerii au astfel posibilitatea de a fi elevi în cadrul BSB, singura şcoală britanică din România unde toţi profesorii sunt vorbitori nativi de limba engleză. Pentru acest program, nu există un număr limitat de locuri, acesta fiind stabilit doar în funcţie de rezultatele elevilor înscrişi.

Mai multe informaţii despre înscrieri şi testări pot fi găsite pe site-ul BSB, la secţiunea Scholarship Programme.

Programul de burse are drept scop oferirea unei şanse unice, aceea de a învăţa într-un mediu care va asigura o dezvoltare academică şi personală personalizată. British School of Bucharest este supervizată de Inspectoratul Şcolilor Independente din Marea Britanie, oferind, la acest moment, educaţie la standarde de excelenţă pentru peste 500 de elevi, din aproximativ 50 de naţionalităţi.





Printre universităţile de prestigiu care şi-au deschis porţile pentru absolvenţii BSB se găsesc Imperial College, University College London (UCL), Queen Mary, City-University of London, University of the Arts London, London School of Economics and Political Science (LSE), King’s College, Istituto Marangoni, SOAS University, Oxford Brookes, Universities of Warwick, Bath, Bristol, Edinburgh, York şi Southampton, precum şi Ecole Hôtelière de Lausanne, Anglo American University (Prague) sau UCLA (USA).



Despre British School of Bucharest

British School of Bucharest este o şcoală internaţională privată de top, înfiinţată în anul 2000, care oferă posibilitatea elevilor cu vârste cuprinse între 2-18 ani să studieze după curriculum britanic. Unicitatea BSB faţă de oricare altă şcoală din Bucureşti o reprezintă echipa unică de profesori, toţi vorbitori nativi de limbă engleză, cu experienţă în predarea curriculumului britanic. BSB este, totodată, şi singura şcoală britanică din România care a fost apreciată cu calificativul „excelent” pentru calitatea procesului de învăţare şi a rezultatelor elevilor, dar şi pentru calitatea dezvoltării personale a elevilor, de către Inspectoratul Şcolilor Independente din Marea Britanie, în 2018.