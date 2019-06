Absolvenţii care iau media 10 la bacalaureat primesc abonament gratuit la Festivalul Untold

Potrivit unui comunicat al organizatorilor celor două festivaluri, absolvenţii care vor lua nota 10 la examenul de bacalaureat vor primi un abonament gratuit pentru patru zile la ediţia aniversară a Festivalului Untold.





“Pe lângă participarea gratuită la unul dintre cele mai bune festivaluri de muzică din Europa, Untold, absolvenţii de 10 vor primii fiecare şi câte un voucher în valoare de 500 de lei din partea Kaufland România, pe care îl vor putea folosi în festival. În plus, toţi cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, vor putea achiziţiona abonamentul la un preţ special, atât la Untold, cât şi la Neversea”, au mai precizat organizatorii.





Astfel, pentru festivalul Neversea preţul va fi de 499 ron plus taxe din preţul final al abonamentului de 599 ron plus taxe, iar pentru Untold va fi de 715,20 ron plus taxe din preţul final al abonamentului de 892,32 plus taxe.





În campania de anul trecut, 104 absolvenţi care au promovat examenul de bacalaureat cu nota 10 au primit abonamente la Untold şi Neversea, iar alţi peste 4.000 de tineri au primit reducere la abonament.





Festivalul Neversea are loc între 4 şi 7 iulie la Constanţa, iar Untold este programat între 1 – 4 august, la Cluj Napoca.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: