Ştiinţa poate fi distractivă. S-a lansat emisiunea „Ştiinţa Altfel“ care oferă lecţii amuzante şi interactive despre Fizică şi Chimie. Pe ce post TV poate fi urmărită

Emisiunea ,,Ştiinţa Altfel” debutează în anul şcolar 2019-2020 cu 24 episoade, 10 de fizică pentru clasa a VI-a şi 14 de chimie pentru clasa a VII-a. Fiecare episod conţine răspunsuri la întrebările din lecţiile din manuale, explicaţii şi exemple uşor de înţeles de elevi, prezentate de profesorii trăsniţi Spooky Iacovlev şi Andreea M. Stoica. Pline de candoare, energie şi pasiune pentru ştiinţă, gazdele emisiunii vor să îi ajute pe copii să se apropie de ştiinţă, prin joacă şi distracţie, şi să înţeleagă mai uşor tema urmărită.

Lecţiile sunt realizate şi moderate după un concept Fun Science şi adaptate într-un limbaj accesibil copiilor cu ajutorul specialiştilor în domeniu: Daniela Blănariu, profesor de fizică la Şcoala Gimnazială nr. 156, Simona Constantin, profesor de chimie la Liceul Tehnic Cezar Nicolau şi Oana Drăguţ, profesor de fizică la Şcoala Little London Academy.

„Noi în filmuleţe ne-am jucat, am râs, am glumit, dar sub această formă am explicat lucrurile cu simplitate. Sperăm astfel că elevii vor prinde curaj şi în acest fel vor avea încredere să pună întrebări, iar punând întrebări vor reuşi într-un final să caute răspunsuri. Pentru noi este important ca ei să afle că există legi care guvernează lucruri pe care le întâlnim în viaţa de zi cu zi şi să afle că aceste legi pot fi înţelese de oricine este interesat să le descopere. Definiţiile se uită, iar formarea unui vocabular de specialitate este dificilă, important este însă ca la finalul vizionării materialelor pregătite de noi, copiii să poată explica fenomene ştiinţifice simple, de bază ale lumii în care trăiesc”, declară profesorul de chimie de la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau,Simona Constantin.

800 de ore au fost necesare pentru a realiza prima parte a acestui proiect care va putea fi urmărit pe Youtube, locul preferat al generaţiei Z, o generaţie predispusă să urmărească mai mult un content vizual, decât scris. Canalul Profesorul Trăsnit de pe Youtube are peste 83 de mii de abonaţi şi îşi propune să fie un suport bun educaţional pentru copii, profesori şi chiar şi pentru părinţi.

„Considerăm că este momentul potrivit să transformăm social media într-un instrument educaţional prin care putem ajunge la copiii României activi în mediul online. Utilizând tehnici de comunicare la care ei sunt deschişi, venim în întâmpinarea lor cu multe exemple şi explicaţii interactive, pentru a înţelege ce înseamnă spaţiul, cum înţelegem şi calculăm distanţele, ce sunt moleculele, acizii sau bazele. Îmbinând metodologia Fun Science cu experienţa dobândită pe Youtube, în ultimii 3 ani, prin canalul Profesorul Trăsnit TV, considerăm că avem toate şansele să câştigăm atenţia elevilor cu experienţe memorabile şi experimente inedite de fizică şi chimie. Scopul nostru este de a le deschide apetitul pentru ştiinţă şi drumul către noi posibilităţi de cultivare şi asimilare a reţelelor sociale în viaţa lor” declară preşedinte Asociaţia Fascination, Andreea M. Stoica,

În fiecare miercuri, de la ora 17:00, va fi difuzat câte un episod, care are o durată de aproximativ 15 minute, alternând conţinutul de chimie cu fizică.

Aşa arată primul episod:

Asociaţia Fascination este o organizaţie dedicată promovării activităţilor şi proiectelor din domeniul ştiinţei, prin realizarea unor evenimente educative şi interactive, menite să aducă la un loc elevi şi studenţi, companii de profil şi specialişti, precum şi publicul larg interesat de ştiinţă. Misiunea Asociaţiei Fascinaţion este aceea de a populariza ştiinţa în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor, stimulând interesul acestora prin trei calităţi-cheie ale evenimentelor organizate: interactive, educaţionale şi inspiraţionale.

