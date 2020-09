Şcolile se închid înainte să se redeschidă

Luni se va auzi sunetul primului clopoţel din acest an şcolar, însă această zi nu se va asemăna deloc cu cele din anii precedenţi, în contextul în care festivităţile de început de an şcolar rămân doar o amintire deocamdată, iar multe şcoli nu-şi deschid porţile deloc.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au stabilit modul în care vor să fie reluate orele începând de luni, în funcţie de scenariile stabilite de autorităţi pe baza incidenţei cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori. Conform analizei epidemiologice a Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), 43 de localităţi din România se află în scenariul roşu, în care cursurile se vor relua exclusiv în mediul online, alte 410 localităţi, inclusiv Capitala, se află în scenariul galben, unde orele vor avea loc în sistem hibrid, iar restul localităţilor se află în scenariul verde, unde orele se vor desfăşura în mod tradiţional, cu prezenţa elevilor în clase.

Cu toate că Bucureştiul se încadrează în scenariul galben, având o incidenţă de 1,12 cazuri la mia de locuitori, problemele au început deja să apară, iar unele unităţi de învăţământ vor intra în noul an şcolar în scenariul roşu, după confirmarea unor cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul personalului şcolilor. Astfel, trei şcoli şi o creşă din Capitală sunt închise după ce mai multe cadre didactice au fost depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. În toate situaţiile, unităţile au fost închise pentru 14 zile, interval în care se vor lua măsuri de igienizare. Numai la Şcoala Gimnazială „I.G. Duca“ din sectorul 5 al Capitalei au fost înregistrate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar elevii vor desfăşura doar cursuri online în primele două săptămâni, potrivit ISMB.

În judeţul Cluj, din totalul de 423 de unităţi şcolare, 8 vor începe anul şcolar exclusiv în online, iar 98 de şcoli au optat pentru scenariul al doilea, care prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea tuturor normelor de protecţie. Restul de 317 unităţi şcolare au adoptat primul scenariu privind începerea anului de învăţământ, adică cu participarea zilnică a tuturor elevilor în şcoli cu respectarea tuturor normelor de protecţie.

În Prahova, unul dintre judeţele care înregistrează cele mai multe cazuri de COVID-19 la nivel naţional, peste 400 de şcoli au propus începerea cursurilor în scenariul verde, iar peste 220 în cel galben, în timp ce numai nouă unităţi şcolare ar urma să înceapă anul conform scenariului roşu. Majoritatea elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Sibiu care nu se vor deschide luni vor fi nevoiţi să facă cursurile online, nu din cauza pandemiei, ci a lucrărilor neterminate la trei licee din oraş, potrivit Edupedu. Dintr-un total de 2.068 de copii nevoiţi să facă cursuri doar online, aproximativ 70% sunt liceeni. Un număr de 1.440 de elevi de la Liceul Teoretic „Constantin Noica“, Liceul Teologic Baptist „Betania“ şi Colegiul Tehnic „Cibinium“, toate din municipiul Sibiu, figurează în scenariul 3, roşu, din cauza lucrărilor neterminate. În acelaşi scenariu roşu mai sunt alţi 628 de copii din mediul rural, care provin de la grădiniţe şi şcoli din localităţile Arpaşu de Jos, Nou Român, Arpaşu de Sus, Ludoş, Slimnic şi Ruşi. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a decis că, din cele 600 de unităţi de învăţământ din judeţ, 348 vor începe în scenariul verde, 251 vor începe în scenariul galben şi una singură, din Timişoara, va începe în scenariul roşu, însă nu din cauza virusului, ci din pricina unor lucrări nefinalizate la clădire.

Ghid pentru începerea şcolii

Un ghid de începere a şcolii, care poate fi adaptat pentru orice unitate de învăţământ, a fost elaborat de Transylvania College – The International Cambridge School din Cluj-Napoca în colaborare cu specialişti în programe de sănătate publică.

Potrivit ghidului, purtarea măştii este obligatorie pentru întregul personal al şcolii, de la profesori la personalul de curăţenie, dar şi pentru toti elevii, atât în interior, cât şi în exterior. Elevii vor schimba masca în pauza de masă, care se va servi, pe cât posibil, în exterior, atât de către elevi, cât şi de către profesori. În timpul mesei nu se va vorbi, iar masca va fi scoasă de tot, nu ţinută sub bărbie. Măştile folosite vor fi aruncate în coşurile dedicate amplasate în şcoală şi în afara şcolii.

O altă prevedere este legată de dezinfectarea mâinilor şi a spaţiilor comune. Totodată, ghidul menţine respectarea distanţării de un metru între elevi, care poate fi aplicabilă şi în cazul claselor cu un număr mai mare de elevi, dacă se renunţă la piesele de mobilier din sălile de clasă, iar copiii sunt aşezaţi pe perne sau pe covor, cu distanţa impusă între ei. Un alt factor important este triajul. Prin urmare, tuturor celor care intră în şcoală le va fi măsurată temperatura în fiecare dimineaţă, iar părinţii trebuie să ţină copilul acasă dacă acesta prezintă chiar şi cele mai mici simptome asociate infecţiei cu noul coronavirus.

Adeverinţă medicală obligatorie pentru elevii aflaţi la început de drum

Adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate şi avizul epidemiologic pentru intrare în colectivitate sunt obligatorii pentru elevi şi preşcolari, la începerea noului an şcolar. Astfel, toţi copiii care încep un ciclu şcolar, printre care copiii de la creşă, cei de la grupa mică de grădiniţă, elevii care intră acum la clasa pregătitoare şi elevii de la clasele a V-a şi a IX-a au obligaţia de a prezenta adeverinţa medicală la intrarea în comunitate, potrivit Ministerului Sănătăţii. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate şi avizul epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate. Adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul la înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ. Totodată, la terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar, adeverinţa se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea, iar la transferul elevului într-o altă unitate şcolară, adeverinţa se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.

În ceea ce priveşte avizul epidemiologic, acesta se eliberează în următoarele circumstanţe: după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive, precum şi la plecarea în tabere sau vizite de studiu.

Medicii de familie ceruseră să se renunţe la aceste adeverinţe la începutul anului şcolar, argumentând că valul de părinţi şi copii care se vor prezenta la cabinete într-un timp foarte scurt creşte riscul de îmbolnăvire atât pentru copii, cât şi pentru bolnavii cronici care merg la medicul de familie, potrivit Hotnews.

„O aberaţie. Practic, un cabinet care are 200-300 de copii de şcoală - pentru că unele cabinete sunt separate, cabinete mai mult cu copii şi cabinete mai mult cu vârstnici - şi sunt şi cabinete cu 500 de copii, dacă medicul are lista mare. Iar grădiniţele şi unele şcoli vor să fie avizul cu data din ziua în care începe şcoala. Dacă începe şcoala luni, data avizului ar trebui să fie cea de luni. Dacă nimeni nu ar minţi şi toată lumea ar spune adevărul, inclusiv Ministerul Sănătăţii, cam aşa ar fi: dimineaţă la ora 8:00, înainte să înceapă şcoala, ar trebui să fie 200 de copii la medicul de familie, iar medicul de familie să scrie într-o secundă adeverinţa sau avizul. E o aberaţie, bineînţeles că nu se poate. De aceea am solicitat Ministerului Sănătăţii să nu le mai ceară, pentru că asta trebuie să vină de sus, de la minister, pentru că grădiniţele spun: Nu putem noi să nu le mai solicităm, pentru că le cere Ministerul Sănătăţii“, a precizat medicul Raluca Zoiţanu.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat recent că a trecut ceva timp de când copiii nu au fost evaluaţi din punct de vedere al sănătăţii, situaţie în care „ar trebui să avem un efort comun în care să ştim că ei vor merge în siguranţă către şcoală şi ceilalţi elevi unde vor merge (la şcoală) se vor simţi în siguranţă“.