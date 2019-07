Wizz Air a transportat 4,4 milioane de pasageri, în primele şase luni. Compania lansează zboruri zilnice între Târgu Mureş şi Budapesta

În 2018, Wizz a transportat mai mult de 8,3 milioane de pasageri pe rutele sale cu tarife reduse de călătorie spre şi dinspre România, ceea ce reprezintă o creştere cu 14% faţă de anul anterior.

Wizz oferă acum 145 de rute către 20 de ţări de la 10 aeroporturi din România.

Mai multe zboruri între Budapesta şi Târgu Mureş

Wizz Air a anunţat astăzi extinderea reţelei din Târgu Mureş. Începând cu data de 27 octombrie, zborurile către Budapesta vor fi operate zilnic. Bilete sunt disponibile cu preţuri începând de la 39 lei / 9,99 euro.

Primul zbor WIZZ a decolat de la Târgu Mureş spre Londra Luton în 2006 şi a fost primul zbor Wizz Air din România. În prezent, reţeaua Wizz din Târgu Mureş constă în patru rute către trei ţări, iar numărul de pasageri transportaţi din 2006 până în prezent este de 2,2 milioane. Frecvenţa crescută a serviciului aduce anual o creştere cu 40% a capacităţii totale de transport de la şi spre Târgu Mureş, care în 2020 va ajunge la 265.000 de locuri.

Paulina Gosk, Corporate Communications Manager la Wizz Air, a declarat: „Târgu Mureş are o semnificaţie specială pentru Wizz Air, deoarece este primul oraş din România de unde am operat. În ultimii 13 ani am transportat mai mult de două milioane de pasageri pe rutele noastre cu tarife scăzute, oferind în acelaşi timp nenumărate oportunităţi prin călătorii accesibile în Transilvania. Fiind cea mai mare companie aeriană din România, rămânem dedicaţi clienţilor noştri transilvăneni din Târgu Mureş, care în curând se vor putea bucura de serviciul nostru excelent la bordul curselor zilnice spre Budapesta sau al uneia dintre cele de pe celelalte trei rute”.

Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş: „Ziua de astăzi reprezintă cel mai important pas, după redeschiderea Aeroportului Transilvania. Începând din octombrie vom avea curse zilnice către Budapesta şi acest lucru reprezintă un beneficiu din punct de vedere turistic şi nu numai. Asta pentru că încă de anul ăsta mureşenii vor avea acces, cu o singură escală, spre Budapesta, la zboruri către peste 143 de destinaţii din capitala Ungariei. Vom continua dezvoltarea aeroportului, deoarece creşterea numărului de destinaţii este o prioritate, dar şi asigurarea unor condiţii la standarde cât mai înalte este la fel de importantă şi de aceea vom continua sa alocam fonduri pentru investiţii”.

