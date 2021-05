Veşti proaste pentru pensionari. Bilete puţine pentru tratamentele balneare

„Din păcate, anul acesta bugetul de asigurări sociale unde este inclus şi bugetul pentru pensionarii care vin în staţiunile balneare prin sistem subvenţionat oarecum, adică pensionarul plăteşte doar 50%, este foarte mic. Dacă în anii trecuţi am avut 300.000 de pensionari, 200.000, în 2019 am avut 125.000 de pensionari, anul acesta au acordat bani doar pentru 40.000 de pensionari. Deci numărul a scăzut drastic, de la 125.000 în 2019, la 40.000.”, a transmis preşedintele OPTB, potrivit Agerpres

Potrivit acestuia, bugetul este unul „infim, oameni nu au toţi bani să îşi permită să meargă în staţiunile balneare şi era un balon de oxigen pentru ei”.

„Noi am intervenit la ceva parlamentari, să facă un amendament, să mărească un pic bugetele pentru pensionari, pentru că au probleme complicate, iar tratamentele balneare sunt indicate în foarte multe afecţiuni. Cu toate acestea nu am găsit înţelegere şi anul acesta avem cel mai mic buget pentru staţiunile balneare pentru pensionari.

Este înjositor. Noi nu trăim din activitatea cu pensionarii în mod neapărat, marja de profit este foarte mică, dar nu este fair-play faţă de bunicii, de părinţii noştri", a declarat Rădulescu.

România, singura ţară care a închis totalmente bazele de tratament

Reprezentantul OPTBR a afirmat că România este singura ţară din Europa care a închis bazele de tratament balnear, în condiţiile în care există state care subvenţionează această terapie post-COVID.

„Suntem singura ţară din Europa care am închis totalmente bazele de tratament, pentru că celelalte ţări le-au deschis, au limitat funcţionarea, în funcţie de gradul de infectare, şi atunci bineînţeles că au fost perioade în care ei au avut piscinele interioare deschise, au avut perioade în care au funcţionat sută la sută. La noi au fost închise în totalitate şi nu s-a ţinut cont de rata de infectare.

Acesta susţine că, în ciuda potenţialului natural pe care îl are, România a rămas la sectorul balnear în urma unor state precum Bulgaria, mult mai preocupată de această ramură a turismului.

"Noi avem o ţară cu un potenţial balneoclimateric fantastic, asta este cunoscut peste tot încă din era romană, şi care la ora actuală înseamnă o zestre fantastică, dar din păcate nu a fost pusă în valoare decât în perioada anilor 30, când România se află între primele trei ţări, alături de Germania şi Franţa în eşalonul superior al turismului balnear. Din păcate, despre acest potenţial discutăm mai mult noi, organizaţia patronală care încearcă să îl scoată în evidenţă. România are o şansă prin turismul balnear, din păcate este nevoie de investiţii care ne depăşesc.

Eu am mai vorbit despre cifra de 1 miliard de euro care ar trebui investită în turismul balnear, şi dacă am face acest lucru în România am fi o ţară prosperă, pentru că bani din turism s-ar scoate, oamenii dau bani pentru sănătate. La European Spas Association se vorbeşte despre România cu foarte mult respect. Pentru că România are un potenţial uriaş, are o valoare istorică a staţiunilor balneare şi are cele mai diversificate resurse naturale din Europa.”, a explicat Nicu Rădulescu.





Pierderi de aproximativ 1 milion de euro pe zi în pandemie

Industria turismului balnear ajunsese la pierderi de aproximativ 1 milion de euro pe zi în perioada în care sectorul a fost închis în totalitate, oficialul OPTBR afirmând că agenţii economici au nevoie de subvenţii pentru a se păstra „pe linia de plutire".

"Situaţia este dezastruoasă şi din punctul de vedere al agenţilor economici. Cât am fost închişi, am pierdut un milion de euro pe zi la nivelul staţiunilor balneare, pentru că e vorba de întreprinderi mari, cu un număr mare de salariaţi, apoi personalul medical a fost în şomaj tehnic, unii au plecat în străinătate... Au fost foarte multe greşeli care s-au făcut, nimeni nu a ţinut cont de propunerile noastre.

Cred că încet- încet lucrurile se vor îndrepta dacă prin această ordonanţă 224 acele subvenţii vor fi acordate. Va fi un balon de oxigen, altfel nu vom putea face mare lucru pe 2021. Nu mai putem menţine personalul şi nu mai putem să ne menţinem pe linia de plutire.”, a transmis preşedintele OPTB.

Acesta a explicat că, dacă sumele vor fi mai mici vor fi din ce în ce mai multe falimente şi se vor distruge foarte multe staţiuni.