Vacanţele vor fi mai scumpe în acest an

"În perioada noiembrie-februarie sunt cele mai mari discounturi făcute de agenţii, iar în cele patru zile care mai sunt din această lună cei care cumpăra vacanţe mai pot beneficia de reduceri de până la 53% pe unele destinaţii. Chiar dacă preţurile cresc uşor în acest an, la nivel anual, acest lucru se va simţi în perioada de după 1 martie, pentru că, deocamdată, discouturile de Early Booking anulează, practic, majorările de preţuri", a declarat Cosmin Marinof, directorul de vânzări al TUI TravelCenter.

Un număr din ce în ce mai mare de turişti români preferă să cumpere de acasă vacanţele vândute cu discounturi mari de către agenţii în perioada târgurilor de turism, profitând de faptul că aceste oferte sunt valabile şi pentru cei care le achiziţionează online. TUI TravelCenter, cea mai mare reţea de agenţii de turism din România, a vândut în cadrul Târgului de Turism al României, care a avut loc la Bucureşti în perioada 21-24 februarie, cu 20% mai multe vacanţe decât la ediţia de anul trecut, însă vânzările online de sejururi de pe perioada târgului au crescut de trei ori.

În cadrul târgului, TUI TravelCenter a înregistrat vânzări de 1,2 milioane de euro, iar în agenţii si pe siteul www.tui-travelcenter.ro, în aceeaşi perioadă de 4 zile, a vândut de 1,5 milioane de euro.

Din suma totală, 17% au reprezentat vânzările online. "Am constatat creştere puternică a numărului de rezervări online în perioada târgului. Din ce în ce mai mulţi români preferă să cumpere de acasă vacanţele, beneficiind de discounturile foarte mari din perioada târgului. Cu doar câţiva ani în urmă, procentul celor care cumpărau online era mult mai mic", a declarat Cosmin Marinof, directorul de vânzări al TUI TravelCenter.

„Anul 2019 a debutat bine pentru turism, chiar dacă preţurile vacanţelor externe au crescut uşor. În ofertele TUI TravelCenter au existat multe curse charter spre Grecia şi Turcia care, practic, au fost vândute înaintea târgului”, a informat agenţia.

Cele mai căutate destinaţii la târgul de turism au fost Turcia, Grecia, România, Bulgaria, dar şi destinaţiile exotice, dintre care s-a remarcat Bali. În acest an s-a resimţit un plus adus de voucherele de vacanţă, ceea ce face ca destinaţiile interne să se caute din ce în ce mai bine, mai ales că în ultimii ani oamenii încep să aibă mai mult de o vacanţă pe an, una în ţară şi alta în străinătate Valoarea medie a pachetelor vândute la târg a fost de 500 de euro.

"Turiştii se orientează tot mai mult către agenţii care ofera încredere, ţin cont de brand şi nu mai aleargă chiar la toate ofertele cu 10 euro mai ieftine. Ca atare, preţul contează, însă nu este cel mai important (ceea ce era normal să se întâmple). Mai există, însă, şi turişti care pun pe primul plan cei 20 de euro discount la o vacanţă de 1.000 de euro, în detrimentul calităţii pachetului de vacanţă (nu îi interesează unde rezervă, cine le garantează vacanţa, cu ce aeronave zboară, ce companii şi multe altele)", a explicat directorul de vânzări al TUI TravelCenter.

TUI TravelCenter, parte a Grupului Eurolines, deţine cea mai extinsă reţea de agenţii din România, cu 80 de birouri de vânzare. Din cele 80 de agenţii ale TUI TravelCenter, 14 se află în Bucureşti, 24 fiind localizate în centre comerciale din ţară.

TUI TravelCenter a încheiat anul 2018 cu 115 milioane Euro cifră de vânzări, ponderea cea mai însemnată fiind asigurată de vânzarea de pachete turistice.

În 2019, TUI TravelCenter va continua dezvoltarea reţelei de distribuţie, va adăuga noi destinaţii de călătorie în portofoliu şi îşi va diversifica tipurile de produse turistice oferite.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: