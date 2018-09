Uniunea Practicienilor în Insolvenţă: Modificările aduse Legii insolvenţei nu au avizul Ministerului Justiţiei

„Înainte de a vorbi despre conţinutul acestor modificări aduse Legii 85/2014, trebuie să vă spun că acestea au fost făcute fără a se fi consultat practicienii în insolvenţă. Am trimis deja o adresă către Ministerul Justiţiei, prin care-i semnalăm faptul că nu am fost consultaţi (UNPIR – n. red). Adresa conţine şi listă de comentarii pe marginea noilor prevederi. Din câte am înţeles, Guvernul vrea să aprobe această ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii insolvenţei, fără să fi cerut şi avizul Ministerului Justiţiei. E aberant! Procedura insolvenâţei nu se poate derula fără avizul judecătorului, adică al justiţiei”, a explicat pentru „Adevărul” Niculae Bălan, preşedintele Uniunii Practicienilor în Insolvenţă din România.

Acesta a subliniat o multitudine de alte nereguli cuprinse în draftul proiectului de modificare a Legii insolvenţei, de la naţionalizarea firmelor aflate în dificultate financiară, până la conflictul de interese dintre administratorii judiciari şi alţi experţi sau evaluatori.

„Din expunerea de motive înţelegem că se doreşte o recuperare consistentă a datoriilor către buget, dar proiectul nu rezolvă această problemă. Dacă după conversia datoriei în acţiuni, statul devine acţionar, asta nu înseamnă că a recuperat datoria, ci doar că deţine titluri la societatea aflată în dificultate financiară. Să te trezeşti că statul este acţionar la firma ta peste noapte este absolut aberant. Plus că am identificat un conflict de interese între un practician în insolvenţă şi alţi experţi, evaluatori. Cum adică: dacă îţi alegi un avocat să te reprezinte în faţa instanţei înseamnă că e ceva în neregulă?! Ar trebui să te duci în instanţă şi să-ţi dea judecătorul unul din oficiu?! Aşa se întâmplă şi în cazul insolvenţelor. Dacă o firmă propune un administrator udiciar nu înseamnă că e vorba despre un aranjament”, a explicat preşedintele UNPIR.

Lucrurile nu sunt în regulă nici în ceea ce priveşte controalele fiscale pe care le demarează Fiscul după ce firma a depus cererea de intrare în insolvenţă.

„Prin noile modificări, Fiscul îşi extinde privilegiile faţă de ceilalţi creditori”, a explicat Bălan.