Un lanţ hotelier oferă sejururi gratuite pe litoral păgubiţilor agenţiei Terra Tourism

„Phoenicia Hotels vine în sprijinul clienţilor păgubiţi în urma situaţiei de colaps pe care agenţia de turism Terra Tourism a anunţat-o public. Astfel, turiştii care şi-au achiziţionat vacanţele prin intermediul acesteia şi în prezent se află în imposibilitatea de a beneficia de serviciile achitate vor fi bineveniţi în unităţile ce aparţin lanţului nostru”, a declarat Mohammad Murad, preşedintele lanţului hotelier.

„Cu siguranţă cei care au achitat în acest caz serviciile turistice în prealabil se regăsesc într-o situaţie nefastă, fără a avea nicio vină în contextul actual. Cu atât mai mult ne găsim răspunzători în a veni în sprijinul acestor familii care, după luni istovitoare de muncă, merită bucuria perioadei de relaxare a anului. Phoenicia Hotels deţine cel mai reprezentativ resort de pe litoralul românesc destinat familiilor cu copii, iar în experienţa anilor am învăţat alături de oaspeţii noştri, mici şi mari, importanţa vacanţelor lor, dincolo de material şi economic. Bucuria vacanţei prin ochii copiilor capătă o formă ce ne poate mişca pe toţi, iar în acest caz, am hotărât să ne arătăm deschişi spre a le oferi zâmbetul celor mici, care nu au înţeles cu siguranţă de ce vacanţa lor, după un an şcolar solicitant, nu se poate desfăşura. Deschidem acest demers cu dorinţa ca toţi colegii noştri din sectorul hotelier să fie receptivi spre această cauză. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm apelaţi: *5050”, se arată în informarea trimisă redacţiei „Adevărul”.

Terra Tourism şi-a cerut insolvenţa

Agenţia Terra Tourism a anunţat săptămâna trecută că-şi va cere insolvenţa, pentru că nu-şi mai poate onora angajamentele asumate.

"Cu părere de rău vă anunţăm ca Terra Tourism este, începând de astăzi, 22.06.2018, în imposibilitatea de a mai onora angajamentele asumate. În consecinţă, vom declanşa procedura de insolvenţă. Pentru recuperarea sumelor datorate de către Terra Tourism vă rugăm să vă adresaţi asiguratorului societăţii (poliţa de insolvabilitate seria BN, Nr 000000764 încheiată la City Insurance SA ) şi să faceţi demersurile necesare pentru recuperarea sumelor. Regretăm întreaga situaţie precum şi neplăcerile cauzate. Echipa Terra Tourism", este mesajul primit de către clienţi şi parteneri.

Ulterior, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a anunţat că numărul turiştilor afectaâţi de această procedură este limitat şi că le va oferi consultanţă pentru a se înscrie la masa credală.

”Deşi numărul turiştilor afectaţi de intrarea în insolvenţă a Terra Tourism este limitat, situaţia este regretabilă”, arată un comunicat al ANAT.

Turiştii urmează a fi despăgubiţi în limita sumei de 50.000 de dolari, valoarea totală a poliţei de asigurare.

”Reprezentanţii juridici ai ANAT sunt la dispoziţia turiştilor pentru a le oferi consultanţă în demersurile privind înscrierea la masa credală”, spun reprezentanţii patronatului.

Un alt operator a inrat în insolvenţă anul trecut

Touroperatorul Omnia Turism a intrat în insolvenţă anul trecut, în urma sinuciderii patronului George Negru, din cauza unor datorii de 7,4 milioane de euro din peste 8.300 de pachete turistice vândute pentru anul 2018.

Omniasig VIG, societatea care a asigurat firma Omnia Turism pentru riscul privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, a început în noiembrie procesul de avizare a dosarelor de daună, rezolvând, în primă instanţă puţin peste 2.000 de dosare.