Transgaz, nevoit să oprească timp de două ore furnizarea gazelor către combinatul Chemgas Slobozia

„Începând cu ora 07:00 a zilei de 7 iulie 2007, ca urmare a faptului că nominalizările de gaze pentru North Chemical, furnizorul combinatului Chemgas Slobozia erau zero, iar combinatul Chemgas a refuzat oprirea consumului de gaze naturale, Transgaz a sistat transportul de gaze natural către acesta. Reprezentanţii combinatului precum şi furnizorul lor, respectiv North Chemical, care este Utilizator de Reţea în relaţia cu Transgaz ( cel care are contractul de transport) cunoşteau situaţia încă din cursul zilei de 6 iulie 2020, deoarece North Chemical nu obţinuse nominalizări de la furnizorul sau extern pentru ziua de 07.07.2020”, a declarat Florin Bunea, directorul departamentului de operare al Transgaz.â

Acesta a explicat că în 06.07.2020 la ora 20:42 Transgaz a transmis confirmarea către partenerul adiacent cu nominalizarea zero pe PI Isaccea 1-Orlovka ( punctul pe care are în acest moment nominalizare NorthChemical pentru Chemgas Slobozia). Aceste confirmări sunt transmise şi către de UR, în speţă North Chemical, care a primit informaţia prin mail la ora 20:42;

„În 06.07.2020 la ora 20:47, directorul Dispeceratului Naţional de Gaze Transgaz l-a informat telefonic pe reprezentantul North Chemical referitor la această nominalizare şi că urmează să transmită mailuri în acest sens către furnizor şi combinat prin care o să le comunice faptul că în situaţia în care combinatul Chemgaz nu va opri consumul începând cu ora 07:00 a zilei de 7 iulie, Transgaz va proceda la sistarea transportului de gaze către combinat;

În 06.07.2020, la ora 21:07, directorul Dispeceratului Naţional de Gaze Transgaz a transmis un mail către Chemgas Slobozia şi North Chemical prin care îi informează referitor la nominalizarea de zero pentru a doua zi şi le solicită oprirea consumului începând cu oră 07:00 a zilei de 07.07.2020, în caz contrar, începând cu această oră Transgaz va sista transportul gazelor către Chemgas Slobozia

În 06.07.2020, în jurul orei 22:00, dispecerul teritorial din ET Brăila a luat legătura telefonic cu dispecerul combinatului Chemgas şi cu directorul tehnic al combinatului , solicitându-le conformarea cu cele transmise prin mail de către Dispeceratul Naţional, în caz contrar vor proceda la sistarea combinatului începând cu oră 07:00.

În 07.07.2020, în jurul orei 05:00, constatând faptul că Chemgas Slobozia nu a luat nicio măsură de reducere a consumului, dispecerul teritorial din ET Brăila a contactat din nou dispecerul combinatului chimic şi l-a informat că în situaţia în care nu va reduce consumul la zero, începând cu ora 06:00 va reduce presiunea de livrare, iar la ora 07:00 va proceda la sistarea acestuia”, a explicat Bunea.

Anterior, Ioan Niculae declarase că Slobozia a trecut în această dimineaţă la un pas de un mare pericol, pentru că Transgaz a oprit gazul către combinat.

„Eu aveam contract de nominalizare până la 7 dimineaţa dar nu poţi opri instantaneu această operaţiune. Dai un termen, pentru că pui în pericol tot combinatul şi toată zona. În plus, eu am plătit în avans 14.500 MW, aşa cum cer ei, şi am consumat doar 13.000 MW, iar restul ei îl bagă în sistem. După ce că mă pun în pericol, mă mai şi fură. Noroc cu specialiştii noştrii de la combinat care au făcut tot posibilul să evite catastrofa. Am redus din timp activitatea de producţie. Pentru aşa ceva îţi trebuie cam 12-16 ore timp să derulezi operaţiunea de încetare. La ora 9-9.30 a revenit totul la normal. Repet, oamenii noştri au reuşit să evite o mare catastrofă la Slobozia”, a spus Niculae. El chiar a folosit termenul de şantaj când s-a referit la mişcarea făcută de Transgaz”, a declarat Niculae pentru cotidianul.ro