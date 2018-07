Teodorovici îi dă ultimatum lui Mişa pentru chiria lui Iohannis: Dacă nu răspunde, nu mai are calitatea de subordonat al meu

„În primul rând nu există niciun conflict. Nu există schimburi de replici între ANAF şi ministrul de Finanţe pentru că eu nu am replici sau contre cu subordonaţii mei. Dacă ar fi aceste schimburi sau contre nu ar mai fi subordonaţii mei. Eu o să trimit o solicitare domnului preşedinte al ANAF. Obligaţia domniei sale este să răspundă până mâine (vineri, 20 iulie, n.r.), să spună care au fost acţiunile întreprinse şi dacă are un temei legal să nu facă ce eu am spus. Dacă nu răspunde cerinţelor mele nu mai are calitatea de subordonat al meu”, a declarat joi Teodorovici la Antena 3.

Întrebat dacă îi va cere demisia lui Ionuţ Mişa, ministrul de Finanţe a spus că nu doreşte să îi strice concediul.

Anteriorm, Eugen Teodorovici, a declarat joi că aşteaptă motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu pierdut de familia preşedintelui Klaus Iohannis în 2015 să treacă în proprietatea statului.

„Am cerut ANAF-ului să-mi dovedească daca s-a cerut în mod clar către Cartea Funciară includerea acelui imobil ca fiind al statului. Mi s-a transmis un document (...) prin care se face o solicitare de radiere a familiei Iohannis din Cartea Funciară. Vor trebui să facă acum o solicitare către Cartea Funciară prin care să ceară ca acel imobil să fie al statului. Dacă vor răspunde că nu, ştim că această cale nu poate fi urmată. Dacă răspund că da, în ziua doi urmează notificarea sumei de plată şi a dobânzilor. Această măsură trebuia luată din 2016”, a spus Teodorovici, într-o conferinţă de presă.

Ulterior, şeful Fiscului, Ionuţ Mişa, a spus că ANAF nu poate executa o creanţă dacă nu primeşte un titlu de la Ministerul Finanţelor.

„ANAF, pentru a executa o creanţă, trebuie să aibă un titlu. Până în momentul de faţă, ANAF nu a primit de la Ministerul Finanţelor un titlu pe care, ulterior, să-l execute. Un titlu care să ateste că statul român este proprietarul acestui imobil. Dacă ANAF va primi o adresă scrisă şi un mandat de la Ministerul Finanţelor să execute (...) eu vă asigur 100% că va îndeplini toate cerinţele legale”, a declarat Mişa joi, pentru Antena 3.

Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen Iohannis, au pierdut definitiv casa din centrul municipiului Sibiu, unde funcţionează sediul unei bănci, în noiembrie 2015, în urma unei decizii a Curţii de Apel Braşov, după un proces care a durat mai mult de 16 ani.

La începutul lunii iulie, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis preşedintelui ANAF şi ministrului Finanţelor întrebarea dacă ”au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la domnul preşedinte Iohannis”.

Teodorovici a spus, ulterior, că procedura a fost demarată, iar preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să plătească statului suma de peste 1,2 milioane lei încasată din chiria imobilului din strada Nicolae Bălcescu numărul 29, din Sibiu, deşi statul nu este încă proprietarul acelui imobil.