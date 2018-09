Teodorovici: Săptămâna viitoare venim cu proiect pentru stabilirea despăgubirilor pentru pesta porcină

„Oamenii trebuie să fie despăgubiţi, dar şi sprijiniţi, când această problemă trece, să îşi repopuleze efectivele de suine. S-a discutat despre o despăgubire de la un nivel minim de greutate de fiecare animal sacrificat. Ministerul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care să intrăm săptămâna viitoare în Guvern pentru a stabili acest nou mecanism. Ca exemplu, tot ce este sub 100 kilograme, să spunem, să primească plata de despăgubire la 100 de kilograme. Asta va fi probabil propunerea pe masa Guvernului. Ce va fi peste se plăteşte la cât e peste, dar nu mai puţin de 100 kilograme. (..) Prima de repopulare se va stabili în momentul în care lucrurile se stăpânesc. Se va sprijini populaţia pentru repopularea în zonele în care animalele au fost sacrificate”, a explicat Teodorovici, potrivit Agerpres.

Întrebat care vor fi, concret, sumele pentru despăgubire, ministrul Finanţelor a reiterat că acestea vor fi în în propunerea de act normativ pe care Ministerul Agriculturii îl va trimite către MFP.

„Cred că azi îl vom primi de la Ministerul Agriculturii, pentru ca săptămâna viitoare să intre în Guvern”, a precizat Eugen Teodorovici.

Acesta a subliniat că la rectificare au fost propuse, pe baza calculelor de la Ministerul Agriculturii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, sumele necesare a fi alocate la rectificarea bugetară.

„Se fac calcule la Ministerul Agriculturii, la ANSVSA. Ce am primit până azi, am propus la rectificare pentru a fi alocate câteva sume suplimentare. Am dat pentru ANSVSA o propunere de 50 milioane lei în plus, au fost realocări între instituţii cu încă 40 milioane lei către ANSVSA. Azi, pe baza acestor calcule, acestea sunt sumele, dar, pe măsură ce analizele se desfăşoară calculele se pot modifica, vom asigura de la buget banii necesari pentru ca oamenii să fie despăgubiţi”, a mai spus şeful de la Finanţe.

Conform proiectului privind rectificarea bugetară, publicat luni pe site-ul MFP, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte în plus 149,5 milioane lei, per sold, pentru desfăşurarea activităţilor specifice instituţiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane prin care se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor, suma fiind cu 50 milioane lei mai mare faţă de cea prevăzută în prima varianta a proiectului de rectificare, din 6 august.