Teodorovici: A fost dispus un control la Administraţia Prezidenţială, dar şi la alte instituţii, şi au fost descoperite contracte neînregistrate

Teodorovici a susţinut, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3, că în urma acelor declaraţii a fost dispus un control la Administraţia Prezidenţială, dar şi la alte instituţii, şi au fost descoperite contracte neînregistrate, iar această situaţie va duce la sancţiuni.

“Noi am detaşat un control pe baza acelor declaraţii făcute de purtătorul de cuvânt, declaraţii care au arătat încălcarea OUG 88/2013. Am detaşat un control nu doar la Administraţia Prezidenţială, ci la toate structurile statului. (...) Este deja un raport preliminar, poate în următoarele zile o să fie şi încheiat şi acolo se arată foarte clar că legea a fost încălcată. Nu încerc să mă hazardez să fac o declaraţie publică fără să am argumentele în spate. În acea zi, când au făcut acele declaraţii publice, de la ora 09.00 şi ceva până la ora 20.00, cam 20 de milioane de lei au fost introduse în contracte, în sistemul nostru informatic. Ca să se poată face acest lucru, legea spune foarte clar că înainte intri în sistemul informatic, faci o rezervare de spaţiu de credit de angajament. (...) Făcând asta în ultima clipă, însemnă că ce – fie că nu are contracte în spate şi a pus cifrele acolo doar ca să dea bine şi poate ai avut, domnule, contractele semnate, dar neintroduse”, a declarat Eugen Teodorovici.

Teodorovici a spus că în urma controalelor au fost descoperite contracte neînregistrate, iar această situaţie va duce la aplicare unor sancţiuni.

“Au găsit (contracte –n.r.) şi nu au fost înregistrate şi vor fi probabil şi ceva sancţiuni. Amenzi care vor fi aplicate ficărui ordonator de credite care a încălcat legea şi mai departe să se îndrepte asupra persoanei care a încălcat legea”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă atacurile preşedintelui la adresa PSD pot fi puse pe seama diminuării bugetului Administraţiei Prezidenţiale, Teodorovici a replicat: “Aş vrea, dacă îmi permite domnul preşedinte, să îi dau un sfat: nu ştiu cu cine îşi permite şi poate să ducă un război de acest tip, cu mine nu poate să îl ducă. Dacă am o viaţă în administraţie este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să speri la aşa ceva. Dacă spun un lucru, înseamnă că aşa este. (...)”.

Rectificarea bugetară anunţată de Guvern nu are nicio legătură cu necesitatea consolidării bugetului naţional, ci este un instrument de sancţionare a instituţiilor nesubordonate PSD, Guvernul apelând la o formă de sabotaj bugetar, declarat în 7 august Mădălina Dobrovolschi, purtătorul de cuvânt al şefului statului.

În ceea ce priveşte reducerea bugetului Administraţiei Prezidenţiale, aceasta este o încălcare grosolană şi o încercare de a bloca activitatea unei institutii fundamentale, cu consecinţe grave, a mai spus Dobrovolschi. De asemenea, Administraţia prezidenţială afirma că blocarea activităţii preşedintelui de către Guvern, prin măsuri precum rectificarea bugetară negativă, este de natură să afecteze buna funcţionare a statului şi a trimis Ministerului Finanţelor o adresă în care solicită modificarea fişei de rectificare bugetară.