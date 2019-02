Teodorovici, despre renunţarea la taxa pentru companiile din energie: Dacă se va modifica, va trebui să se discute întâi în coaliţie

„Dacă se va modifica ceva, atunci va trebui să fie o discuţie la nivel de coaliţie, apoi la nivel de guvern şi o decizie în acest sens se va vedea într-o şedinţă de Guvern, dacă va fi cazul. (...) Nimeni nu porneşte de la ideea de modifica din start ceva sau de a nu modifica”, a afirmat Teodorovici.

Întrebat dacă bugetul rezistă fără această taxă de 2%, ministrul Finanţelor a răspuns că, „în cazul în care o astfel de taxă s-ar elimina, ar fi efectul exact invers”.





„Noi am spus de la început, noi nu punem o astfel de prevedere legală pentru a aduce la buget astfel de venituri. Taxa pe lăcomie în cazul băncilor are în buget prevăzută o sumă egală cu 0. Nu am anticipat nimic de a aduce la buget. Noi am impus această taxă pentru a descuraja băncile vizavi de o practică, spunem noi, incorectă faţă de români, cei care îşi iau împrumuturile în lei. (...) Absolut deloc nu afectează”, a mai afirmat acesta.





Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, miercuri, că a avut o discuţie cu premierul Viorica Dăncilădespre taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, iar aceasta a consimţit că taxa este excesivă şi cel mai probabil se va renunţa la ea.





„Am discutat în prealabil cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă în legătură cu Ordonanţa 114 şi ceea ce vă spun dumneavoastră i-am spus şi dumneaei - nu mă feresc să discutăm, avem un dialog foarte bun şi foarte sincer - şi i-am împărtăşit îngrijorările mele, pentru că o parte din îngrijorările dumneavoastră le-am preluat, prin cei cu care am avut un dialog până acum, şi i-am explicat că această taxă de 2% pe companiile din energie afectează grav posibilităţile de dezvoltare în continuare şi atingerea unor indicatori de performanţă, de profitabilitate care sunt de aşteptat la aceste companii. Şi doamna prim-ministru a consimţit că această taxă este excesivă şi trebuie să analizăm şi cel mai probabil o să renunţăm la această taxă de 2%”, a spus Tăriceanu, la începutul întrevederii cu reprezentanţii Centrului Român al Energiei.

