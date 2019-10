Teodorovici, despre CEC Bank: Comisia Europeană a decis că majorarea capitalului nu este ajutor de stat

”După decizia promovãrii Bursei de Valori Bucureşti la statutul de piaţă emergentă secundară, decizia Comisiei Europene prin care se atestă faptul că majorarea capitalului social al CEC Bank ce urmează a fi efectuată de către statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, nu este o măsură de ajutor de stat, este o nouă decizie istorică pentru sectorul financiar-bancar românesc, dar şi pentru companiile româneşti.

Am susţinut creşterea potenţialului CEC Bank S.A, unde statul român este acţionar unic, pentru a da posibilitatea economiei naţionale de a avea o sursă de creditare solidă. De aceea am promovat majorarea capitalului social cu 940 milioane de lei, pe care i-am prevăzut în buget anul acesta, şi am pornit în drumul deloc facil de a demonstra Comisiei Europene că statul român face o investiţie în potenţialul de dezvoltare al economiei şi nu acordă un ajutor de stat.

Este a treia încercare de recapitalizare a CEC, dar printr-o colaborare instituţională excepţională, beneficiind astfel de suportul tehnic al BNR şi al Consiliului Concurenţei, Ministerul Finanţelor publice a reuşit să demonstreze Comisiei Europene faptul că Statul român acţionează ca un investitor privat prudent. Am demonstrat că se poate şi asigurăm astfel resurse suplimentare de dezvoltare a pieţei. Prin această măsură se urmăreşte atât susţinerea creşterii intermedierii financiare a CEC Bank, cât şi modernizarea infrastructurii tehnologice în linie cu dezvoltările pieţei şi a mediului concurenţial, banca devenind astfel o instituţie mai modernă, mai competitivă pe piaţă, care să susţină economia României”, a declarat Eugen Teodorovici.

Comisia Europeană, prin Directoratul General Concurenţă (DG Competition) a transmis astăzi un comunicat de presă prin care transmite faptul că, după o analizare minuţioasă a raportului privind “Testul investitorului

privat realizat în legătură cu intenţia statului român de a majora capitalul social al CEC Bank SA” şi a Business planului transmise de autorităţile române, a decis cã majorarea capitalului CEC Bank SA nu este o măsură de ajutor de stat. Documentele transmise au inclus argumente de natură juridică şi economică-financiară pentru testarea comportamentului de investitor privat al acţionarului unic al CEC Bank S.A, în contextul intenţiei de majorare a capitalului social al Bãncii cu suma de 940 mil. RON în anul 2019, având ca sursă bugetul de stat.