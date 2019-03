Teodorovici dă asigurări că administratorii de pensii Pilon II nu pleacă din România: Este un business foarte profitabil pentru ei

„Noi ce am făcut ca şi Guvern? Este corect faţă de contribuabili, faţă de deponenţi să poată să aleagă dintr-o arie mai largă acest mecanism, Pilonul II în cazul de faţă, pentru a avea când ies la pensie un plus. Nu s-a creat decât un cadru legal pentru ca omul să opteze dacă doreşte să rămână la Pilonul I sau, dacă doreşte mai departe Pilonul 2, este liber să o facă. Nu obligăm pe nimeni. S-a creat doar această prevedere legală, zic eu de bun simţ şi corectă faţă de contribuabil. Nu pleacă nimeni din ţară. Gândiţi-vă ca sunt totuşi miliarde de lei pe care aceste 7 fonduri de pensii le gestionează şi nu pleacă nimeni din România, având în vedere că totuşi este un business foarte profitabil pentru ei. Noi sperăm să fie foarte profitabil şi pentru deponenţi. Noi am încercat prin actul normativ să extindem aria de investiţii a Pilonului II aşa cum se face şi în alte state, tocmai pentru a avea o arie mai largă şi cu randamente poate chiar mai bune decât cele de azi”, a spus Teodorovici, la România TV, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă vor fi bani de pensii şi salarii până la finele anului, ministrul Finanţelor a răspuns că toate plăţile se vor face fără sincope.

„Vreau să-i asigur pe toţi pensionarii, pe toţi salariaţii, toţi care aşteaptă din partea statului un sprijin: plăţile la zi la pensii şi salarii toate se vor face fără niciun fel de sincopă, pentru că noi asta am făcut an de an, ne-am ţinut de promisiune. Cu toate că sunt aceste voci care încearcă să inducă temeri în rândul populaţiei”, a spus Eugen Teodorovici.

Recent, Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), spunea că marea majoritate, dacă nu chiar toate cele şapte societăţi care administrează pensii private Pilon II, se gândesc să se retragă din România.

Drept răspuns, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) susţinea că decizia de retragere de pe piaţa din România aparţine fiecărei societăţi care administrează pensii private Pilon II.

Începând cu data de 13 martie, o parte dintre românii care au fost obligaţi, după anul 2008, să contribuie la fondurile Pilonului II pot transfera contribuţia lor lunară la Pilonul I (pensiile de stat). Cum pot face acest lucru, „Adevărul” a explicat aici.

