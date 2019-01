TELUS International îşi extinde operaţiunile din România şi va angaja peste 500 de persoane până la finalul lunii iunie

Majoritatea noilor angajaţi vor lucra pentru două branduri recunoscute - o platformă online prin care se pot închiria spaţii de cazare şi Koodo Mobile, un furnizor canadian de servicii de telefonie mobilă.

Procesul de recrutare a demarat la începutul acestui an prin lansarea campaniei „Make Your Own Success Story” ce se adresează persoanelor care cunosc mai multe limbi străine (franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, rusă şi portugheză). Noii angajaţi vor asigura suport clienţilor din Canada, Franţa, Spania, Italia, Germania, Rusia, Anglia şi Statele Unite ale Americii.

„Pe măsură ce Koodo Mobile se dezvoltă, creşte proporţional şi nevoia noastră de servicii de asistenţă în limbile engleză şi franceză pentru clienţii noştri”, afirmă Dave Lowther, Director de Operaţiuni, Koodo Mobile.

„Datorită potenţialului imens de business, România este una dintre cele mai importante zone de outsourcing din Europa. În 2019, mai mult de 125.000 de persoane lucrează în peste 265 de companii şi startup-uri din industria serviciilor externalizate pentru afaceri. România găzduieşte mai multe centre offshore şi near-shore decât orice altă ţară din Europa de Sud-Est. În plus, reputaţia sa ca destinaţie atractivă pentru outsourcing are o creştere constantă, de 10% anual”, adaugă Grégoire Vigroux, Vicepreşedinte Marketing & Corporate Communications pentru Europa la TELUS International.

„În toate clasamentele asociaţiilor, organizaţiilor şi agenţiilor de profil, România a urcat constant datorită unei serii de avantaje unice: raportul calitate-preţ, profilul de hub de tehnologie cu creştere rapidă, precum şi abundenţa profesioniştilor şi a talentelor multilingve. Dorim să profităm de avantajele oferite de România, continuând să ne dezvoltăm şi în 2019, prin atragerea celor mai bune talente pe care le poate oferi piaţa forţei de muncă”, concluzionează Grégoire Vigroux.

Birourile companiei se află în complexul AFI Park din Bucureşti.

TELUS International are în prezent 1.500 de angajaţi în România.

TELUS International Europe este un furnizor de soluţii multilingve de customer experience în mediul digital, dedicate proceselor de afaceri şi activează pe piaţa din România din anul 2004. Cei peste 6.000 de angajaţi în cele şase locaţii din Bucureşti, Craiova, Sofia şi Plovdiv oferă soluţii de suport clienţi, suport IT şi servicii inovatoare în mai mult de 40 de limbi.

TELUS International Europe face parte din compania TELUS International, care are 32.000 de angajaţi din întreaga lume - America de Nord, America Centrală, Europa şi Asia.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: