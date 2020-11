Tehnologia 5G poate aduce beneficii de 210 miliarde de euro. Ce impact poate avea asupra agriculturii

Studiul “Revizuirea planului de acţiune 5G pentru Europa” (realizat de Analysys Mason cu contribuţia Qualcomm Technologies şi Ericsson) oferă o analiză în termeni de cost-beneficii, atât la nivelul fiecărei ţări din Europa, cât şi la nivel de segment de piaţă. Studiul include şi recomandări în ceea ce priveşte investiţiile publice necesare, precum şi în privinţa schimbărilor care ar trebui făcute pentru a valorifica oportunităţile cât mai bine.

Se estimează că, în România, valoarea actuală a beneficiilor economice, aduse prin transformarea digitală la nivelul mai multor sectoare (determinată exclusiv de tehnologia 5G) este de 6,8 miliarde de euro, costurile fiind de 1,9 miliarde de euro: un raport costuri-beneficii de 3.6, cu un beneficiu net (beneficiu minus cost) de 4,9 miliarde de euro.

Potrivit raportului, Germania ar fi ţara cu cel mai mare beneficiu net global (beneficiu minus cost) de 38,5 miliarde de euro; cu o investiţie de 6 miliarde de euro, raportul beneficiu-cost (CBR) este de 7.5. Totodată, Elveţia îşi propune să aibă cel mai mare raport beneficiu-cost (14.7), cu un beneficiu net de aproximativ 10 miliarde de euro şi o investiţie de numai 700 de milioane de euro.

Wassim Chourbaji, Senior Vice President Government Affairs, Qualcomm Communications SARL, a precizat: “Tehnologia 5G poate fi pentru Europa stimulul economic de care aceasta are nevoie. Utilitatea conectivităţii prin 5G nu se limitează doar la smartphone-uri, ci are potenţialul de a schimba industrii întregi, la nivel macro. Qualcomm s-a angajat într-un proces în care îşi propune să lucreze alături de companiile, organizaţiile şi guvernele din Europa pentru a valorifica potenţialul de creştere şi oportunităţile de inovaţie pe care le prezintă această tehnologie”.

În privinţa ariilor de utilizare a acestei tehnologii, cele mai însemnate beneficii economice (în ceea ce priveşte impactul în PIB-ul European) provin din clusterele Producţiei şi Agriculturii Inteligente, precum şi din clusterul Zonelor urbane şi suburbane (FWA) Inteligente, acestea aducând beneficii nete după cum urmează: 58 de miliarde de euro, 37 miliarde de euro, respectiv 18 miliarde de euro.

Gabriel Solomon, Head of Government and Industry Relations, Ericsson Europe and Latin America, a spus: “Ca platformă de inovare deschisă, tehnologia 5G asigură infrastructura critică de care Europa are nevoie pentru o redresare economică sustenabilă, rezistentă şi incluzivă. Uniunea Europeană îşi setează obiective pentru Decada Digitală şi implementează prevederile Green Deal şi ar trebui să se asigure că tehnologia 5G are un rol fundamental în ceea ce înseamnă transformarea digitală şi decarbonizarea economiei. Ericsson este un lider tehnologic în domeniul 5G, care s-a angajat să extindă următoarea generaţie de soluţii de conectivitate la nivelul întregii societăţii”.

Studiul grupează segmentele de piaţă în patru arii principale: Producţie şi Logistică Inteligente, Comunităţi Rurale Inteligente, Oraşe Inteligente şi Servicii Publice Inteligente. Clusterele Producţie Inteligentă şi Comunităţi Rurale Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 70 de miliarde de euro, respectiv 55 de miliarde de euro, deşi raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât cele ale clusterelor Oraşe Inteligente şi Servicii Publice Inteligente.

De asemenea, în România clusterele Comunităţi Rurale Inteligente, respectiv Producţie şi Logistică Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 2 miliarde de euro, respectiv 1,5 miliarde de euro, deşi raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât în cazul clusterului Oraşe Inteligente (6.7).

Totodată, studiul identifică principalele zone care necesită finanţare publică (parţial sau în totalitate), pentru a putea obţine beneficii. Aceste domenii sunt: sănătate şi spitale; clădiri municipale; educaţie; turism; agricultură şi zone urbane, inclusiv transportul public. Potrivit cercetării, beneficii în valoare de peste 50 de miliarde de euro pot fi generate prin finanţări publice de sub 20 de miliarde de euro.