Taxă de solidaritate pe veniturile mari, destinată luptei cu Covid-19. Dăianu: Nu mă refer doar la salarii

Propunerea a fost făcută de peşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, la Digi24.

„Eu am făcut o propunere, nu sunt singurul. Am făcut o propunere de pildă ca să se aplice, cel puţin temporar o taxă de solidaritate. Am avut o taxă pentru a achiziţiona ceea ce face parte din patrimoniul românesc, când a fost vorba despre Brâncuşi.

De ce să nu facem cu atât mai mult acum, când este vorba de patrimoniul uman al României, să salvăm vieţi omeneşti, o taxă? De fapt aici am testa sentimentul de solidaritate.

O taxă de solidaritate care să fie acceptată de societatea românească, de la un anumit nivel al veniturilor. Nu mă refer numai la salarii. Să se aplice această taxă temporar care să suplimenteze resursele alocate pentru primul front de luptă. Ar avea şi o încărcătură simbolică mare. Am putea să creăm un fond de solidaritate", a afirmat Daniel Dăianu.

Referitor la şomajul tehnic, el a spus că este obligatoriu. Acesta se poate face prin redistribuirea de resurse şi este un alt mod în care testăm solidaritatea.

"Ar fi imoral să lăsăm aceste persoane de izbelişte. Noi avem şi la Consiliu Fiscal unele calcule. Luni de zile pot fi acoperite cheltuieli dedicate şomajului tehnic", a precizat Dăianu.

De asemenea, acesta a explicat că putem să avem o creştere a deficitului bugetar în acest an de două - trei procente din PIB, dar să fie o cheltuială raţională, care este dedicată luptei contra coronavirus, acoperirii cheltuielilor de şomaj.