„Taxa pe lăcomie“ se răsfrânge asupra construcţiilor: băncile româneşti renunţă la investiţii şi creditarea IMM-urilor

Banca Transilvania avea în plan renovarea a peste 200 de agenţii, iar asta înseamnă că zeci de firme de construcţii nu vor primi contractele astea, a declarat directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetik, într-o conferinţă de presă, referindu-se la Ordonanţa 114, prin care băncile vor fi taxate în funcţie de nivelul ROBOR.

"BT avea în plan renovarea a peste 200 de agenţii. Asta înseamnă că zeci de firme de construcţii nu vor primi contractele astea. Pentru digitalizare, suntem în faza de lansare. Am zis să amânăm a doua fază. Noi nu am cumpărat de pe Google store, noi plătim 40 milioane lei pentru sustenabilitate, performanţă, hardware, software", a spus Tetik, citat de Hotnews

El a precizat că Banca Transilvania, cu acţionariat 60% românesc, nu poate să se bucure unde a ajuns.

"OUG a fost publicată la sfârşitul anului 2018, astăzi este 18 ianuarie şi nu avem idei. După un an foarte bun, nu am putut să ne bucurăm unde am ajuns. Această bancă locală după 25 de ani în care am reinvestit profitul în capitalul băncii, am dat peste 1,7 miliarde lei pentru programe de conversie a creditelor în franci elveţieni, puteam să mergem cu litigii şi vedeam dacă câştigam, acum ne întrebăm de ce nu am dat banii acţionarilor băncii. Oamenii au avut încredere. Şi BT este aproape o bancă străină. Aproape 60% este capital românesc.

Noi nu avem o şansă să parcam activele undeva. Am avut încredere în ţară, ţara în noi şi am dat credite pentru IMM-işti", a spus reprezentantul băncii.

Potrivit acestuia, dobânzile la credite nu vor creşte, dar investiţiile vor fi diminuate.

"Nu va fi alegere despre cum mărim dobânzile. Clienţii nu pot să digere creşteri de dobânzi agresive. Vom diminua investiţiile, vom trainui mai puţini oameni. Nu vrem să transmitem povara la ei (la clienţi n.r.). Nu este vina lor. Noi avem o responsabilitate. Noi va trebui să fim foarte selectivi (în alegerea clienţilor n.r.)", a precizat Tetik.

El a mai spus că este posibil ca mai puţine IMM-uri să primească credite de la Banca Transilvania.

"Titluri de stat cumperi la o dobândă şi ţii în următorii 3, 4, 5, 10 ani. Când dobânzile cresc, tu începi să faci pierdere din asta pentru că alternativa este că tu ai luat un activ din care câştigi 2,5%, dobânzile ajung la 4%, tu începi să pierzi. Banca Transilvania are 20 miliarde lei investiţi cu încredere în titluri de stat. Acum noi când mergem la licitaţii cumpărăm câteva zeci de milioane de lei, dar avem un stoc de 20 milairde lei din care riscăm să pierdem, ca toate băncile care au investit în titluri de stat. Aşta este situaţia. Anumite marje sau dobânzi nu au nicio legătură cu ROBOR-ul. Dacă ROBOR va fi 18%, costul nostru de operare nu va fi 15%, ci tot va rămâne 2,5%. Dacă ROBOR va fi 18%, cum a fost, dobânda la credite nu va fi 80%, o să fie 24%, poate", a mai arătat reprezentantul BT.

Folosim termeni atât de complexi, e ca şi cum făina costă 10 lei şi de ce pâinea costă 30 de lei? Pentru că sunt alte chestii acolo, mai pierzi puţin din făină, mai plăteşti brutarul, plăteşti chirie, plăteşti pentru echipament, oferi pâine fără gluten, lucrurile astea trebuie incluse în calculele noastre.

Banking-ul nu este un business foarte complex, dar nici nu este atât de simplu. Noi nu avem luxul să ne întoarcem la deponenţii băncilor şi să zicem: "Păi ştiţi, am luat o decizie greşită, o parte din creditele pe care le-am dat nu mai sunt plătite, aşa că vă dau şi eu mai puţini bani de acum". Nu am făcut, nu vom face pentru că sistemul bancar are putere, până acum a general capitalul necesar ca să poată face faţă provocărilor.

