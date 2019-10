Stadioanele Steaua, Arcul de Triumf şi Giuleşti costă mult mai mult decât s-a estimat. Câţi bani a alocat în plus Guvernul

Potrivit proiectelor de hotărâre de Guvern, fondurile necesare reabilitării Stadionului Steaua au crescut de la 301,8 milioane de lei cât era stipulat în proiectul din primăvara anului trecut, la 447,99 milioane de lei (cu 146 de milioane de lei în plus), în timp ce pentru stadionul Arcul de Triumf s-au alocat 48,34 milioane de lei în plus, până la 174,74 milioane de lei, iar pentru Stadionul Giuleşti cu aproape 66 de milioane de lei mai mult, până la 186,9 milioane de lei.

Toate aceste sume sunt alocate având în vedere modificarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv creşterea numărului de locuri în unele cazuri, dar şi majorarea salariilor angajaţilor din construcţii.

Creşte numărul de locuri pentru VIP-uri pe Stadionul Steaua

În plus, se vor contrui încă 250 de locuri de parcare, urmând să fie înlocuite şi proiectoarele echipate cu lămpi cu descărcare în vapori de halogenuri cu proiectoare echipate cu surse LED, aşa cum a cerut UEFA în luna iunie a acestui an.

Stadionul Arcul de Triumf va avea intrări separate pentru public şi pentru VIP

În ceea ce priveşte Stadionul Arcul de Triumf , cele 48,34 de milioane în plus sunt necesare pentru îmbunătăţirea sistemului de acces al publicului, inclusiv intrări separate pentru VIP faţă de publicul general.

În plus, în urma lucrărilor de reabilitare se impun şi lucrări de reamenajare a terenurilor de antrenament. În acest sens sunt necesare lucrări de refacere şi translatare a acestora, după definitivarea lucrărilor la noul stadion.

Alte lucrări privesc desfiinţarea construcţiilor existente, relocarea instalaţiei de nocturnă şi devierea unei conducte de apă. Suprafaţa construită desfăşuratîă a stadionului Arcul de Triumf va fi de 21.852 mp, existând 8.155 locuri în tribună.

Pe de altă parte, se arată în expunerea de motive a proiectului, în urma OUG 114/2018, salariile din domeniul construcţiilor au fost majorate de la 12 lei/oră , la 17,93 lei/oră (salariul minim brut pe ţară este de 3.000 lei).

Stadionul Rapid va avea şi o nouă instalaţie de degivrare

Cele 66 de milioane de lei, date în plus pentru Stadionul Giuleşt i, sunt necesare creşterii numărului de locuri de la 14.000, la 14.050 locuri, dar şi asigurarea unei vizibilităţi optime pentru toţi spectatorii stadionului conform prevederilor UEFA (C value cuprinsă între 9-12cm).