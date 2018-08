Siegfried Mureşan: Când PSD a venit la guvernare, inflaţia era 0%. Acum este peste 5%

"Pentru a deveni stat membru al zonei euro trebuie îndeplinite cinci condiţii. Prima este condiţia datoriei publice, sub 60% din PIB. În România datoria este în creştere, acest guvern ne îndatorează, dar încă suntem sub această limită. Este singura condiţie pe care o îndeplinim. În urmă cu doi ani de zile îndeplineam şi cea de-a doua condiţie, şi anume criteriul inflaţiei. Când PSD a venit la guvernare, inflaţia în România era 0%. În urmă cu un an de zile era 0,6%, acum este peste 5%. Deci, nu mai îndeplinim criteriul inflaţiei. Suntem statul membru al UE cu cea mai mare rată a inflaţiei", a spus Mureşan.

"Este un guvern care a îmbolnăvit economia României: inflaţie record, ROBOR record - care duce la creşterea ratelor creditelor tuturor românilor, leul este la un minim istoric în raport cu euro, deficitul economic a crescut. Este un guvern care ne îndepărtează de aderarea la zona euro, în condiţiile în care Bulgaria este cu un picior şi jumătate în zona euro şi ne aşteptăm să adere într-un an de zile de la momentul actual", a completat Siegfried Mureşan.

