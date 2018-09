Siegfried Mureşan, despre preşedinţia UE: Guvernul Dăncilă este complet în ceaţă, nu are niciun obiectiv. Declaraţia lui Teodorovici, foarte gravă

El a clasificat drept „foarte gravă” declaraţia de astăzi a ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, care a spus că România nu trebuie să promoveze obiective proprii în timpul Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, ci are doar un rol de mediator.

„Este gravă deoarece arată că ministrul care deţine unul dintre cele mai importante portofolii de guvern nu ştie ce înseamnă să deţii preşedinţia UE, şi asta cu doar 100 de zile înainte de începerea mandatului”, a scris Mureşan, pe Facebook.

Potrivit lui, dincolo de rolul evident de mediator la nivel european, fiecare preşedinţie de succes are o listă clare de obiective. Bulgaria, care a deţinut preşedinţia în prima jumătate a acestui an, a avut drept obiectiv integrarea europeană a statelor din Balcanii de Vest. Austria, care deţine în prezent preşedinţia, are, printre obiective, creşterea competitivităţii UE prin digitalizare. Estonia, deţinătoare a preşedinţiei din a doua parte a anului 2017, a susţinut, printre priorităţi, creşterea siguranţei în Europa.

„În schimb, Guvernul Dăncilă este complet în ceaţă, nu are niciun obiectiv şi nicio prioritate clară cu doar 3 luni înainte de începerea mandatului. Guvernul Dăncilă nu înţelege această oportunitate şi vede preşedinţia UE ca pe o povară de care vrea să scape cât mai rapid”, subliniază europarlamentarul.

El susţine că vrea o preşedinţie română care să lase „mai mult în urmă decât îşi pot imagina ministrul Teodorovici şi prim-ministrul Dăncilă”.

„Preşedinţia este o oportunitate de a pune România pe harta Uniunii Europene, o oportunitate pe care, într-o Uniune de 28 de state, o primim doar o dată la 14 ani. Ne trebuie un guvern care să ştie cum să obţină beneficii pentru România incluzând priorităţile noastre în cadrul priorităţilor europene”, a conchis el.

Replica sa vine după ce ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat, luni, că rolul României pe timpul preşedinţiei este acela de mediator, în a promova şi a susţine interesele europene pe timpul preşedinţiei. „Am văzut foarte des în spaţiul public o dorinţă ca pe timpul preşedinţiei, România să vină să susţină fel de fel de subiecte, obiective, proiecte. Nu! (...) Putem avea un rol de mediator în ceea ce înseamnă poziţia şi priorităţile la nivel european”, a precizat ministrul Finanţelor.