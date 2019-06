Reprezentanţii FMI, mai pesimişti decât Guvernul. Îngrijorări cu privire la deficit şi lipsa investiţiilor

O echipă a FMI , condusă de sud-coreeanul Jaewoo Lee, au început în data de 27 mai o vizită de două săptămâni în România, pentru a face o analiză a economiei româneşti. Marţi, aceştia s-au întâlnit cu membrii Comisiei pentru buget – finanţe din Camera Deputaţilor, unde au exprimat anumite „îngrijorări”.

„Întâlnirea de astăzi a delegaţiei FMI cu Comisia de buget - finanţe a Camerei Deputaţilor face parte din întâlnirile anuale care au loc pe baza art. 4 din statutul FMI, sunt discuţii cu privire la evoluţiile economice fiscale şi bugetare din ţările membre. Domnul Jaewoo Lee a debutat, în intervenţia sa, prin a felicita România pentru Preşedinţia Consiliului UE, pentru bunele realizări în această perioadă, a felicitat România pentru creşterea economică sustenabilă, una dintre cele mai spectaculoase din Europa. Pe palierul doi al discuţiilor şi-a exprimat anumite îngrijorări cu privire la dinamica creşterii sau descreşterii deficitului bugetar pe structura ESA sau deficitul bugetar care acum este de 3%, e sub 3%, şi-a exprimat anumite îngrijorări pentru lipsa unor investiţii în infrastructură, în sănătate şi educaţie”, a afirmat Sorin Lazăr, preşedintele comisiei, potrivit Agerpres.

El a precizat că, la această întâlnire, au luat cuvântul reprezentanţii tuturor partidelor şi că el a subliniat că nu sunt depăşite cifrele din Tratatul de la Maastrich.

„Am spus că cifrele confirmate de Eurostat arată că nu am depăşit cifrele din Tratatul de la Maastrich. Sigur că e loc de mai bine, că deficitele pot scădea, acesta este şi trendul şi interesul nostru”, a spus Lazăr.

El a adăugat că a explicat delegaţiei FMI că investiţiile majore în România au lipsit foarte mulţi ani şi a amintit că în 2017 niciuna dintre autorităţile de management nu era acreditată. Şi-a exprimat convingerea că în viitorul apropiat se va vedea rezultatul investiţiilor în infrastructura mare.

Întrebat dacă reprezentanţii FMI şi-au exprimat o îngrijorare faţă de rata inflaţiei, Lazăr a răspuns: „Nu a fost nicio îngrijorare, ţinta de inflaţie pentru România este 2,8 la sfârşitul anului curent, e drept că anul trecut a fost ceva mai mare, a fost şi normal, pentru că a fost un puseu inflaţionist legat de creşterile de salarii, de venituri”.

„Trebuie să fiţi de acord cu noi că nu se mai putea trăi în România cu cele mai mici salarii din Europa. S-a creat acest puseu inflaţionist, dar tendinţa de creştere va fi temperată în viitor. Am explicat că ţinta noastră de deficit structural pentru 2020 este undeva la 2 la sută. Sigur că FMI îşi doreşte mai mult. Am spus că de multe ori FMI a dat prognoze de creştere mai mici decât cele care s-au dovedit în realitate”, a susţinut Lazăr.

El a mai spus că reprezentanţii FMI au exprimat îngrijorări şi cu privire la faptul că, după o perioadă de creştere economică, poate urma o perioadă de scădere.

Întrebat dacă prognozele FMI sunt în linie cu cele ale Guvernului, Sorin Lazăr a menţionat că întotdeauna reprezentanţii FMI au fost mai pesimişti decât Guvernul.

„Nu s-a discutat despre prognoza de creştere economică, ci despre dinamica deficitului. Se doreşte scăderea deficitului şi într-o dinamică evidentă. Unii dintre noi am spus că noi nu am depăşit nicio cifră din Tratatul de la Maastrich, dar am subliniat că alte ţări au depăşit deficitul şi nu au fost probleme majore. Noi nu ne dorim în niciun fel depăşirea deficitelor bugetare, pentru că eu cred în continuare că dezvoltarea României trebuie să se bazeze pe echilibru, pe temperarea unor creşteri şi a anumitor tendinţe şi pe o corectitudine şi pe un proiect de ţară”, a explicat preşedintele comisiei.

La rândul său, deputatul liberal Pavel Popescu, membru al Comisiei de buget, a susţinut că reprezentanţii FMI nu au felicitat România pentru creşterea economică nesustenabilă, ci au exprimat îngrijorări cu privire la investiţii şi deficit.

„Din perspectiva PNL, discuţia a decurs ca în 2018 şi îngrijorările au fost aceleaşi. S-a vorbit foarte mult de acest echilibru între ritmul consumului versus investiţii şi consum versus economisire, ceea ce este foarte îngrijorător pentru România. S-a subliniat faptul că în România nu se fac investiţii şi deficitul arată cum arată. În niciun caz comisia sau Guvernul nu a fost felicitat pentru creşterea economică nesustenabilă, pentru că nu este o creştere sustenabilă, ci am fost felicitaţi ca ţară pentru Preşedinţia Consiliului UE. În toată această discuţie s-au subliniat lucrurile care se subliniază de fiecare dată. Şi anume că deficitul este îngrijorător”, a afirmat Pavel Popescu.

Potrivit acestuia, reprezentanţii FMI au comparat România cu alte ţări în ceea ce priveşte deficitul fiscal şi deficitul de cont curent.

„Spuneau cei de la FMI că în ultimii ani acestea s-au înrăutăţit şi este de datoria lor să vină şi să spună să ia acele măsuri pe care Guvernul le-a promis. Acele măsuri sunt legea responsabilităţii fiscale şi un plan al Guvernului multianual cu privire la economia ţării, care din păcate au fost vitregite de Guvernul actual”, a adăugat Popescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: