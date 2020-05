Răspunsul băncilor la criză: ING Bank a majorat avansul la creditele ipotecare la 35%

ING Bank a justificat modificarea nivelului avansului prin „politica riscului dusă de instituţia de credit”. „ING Bank România a avut întotdeauna o politică de creditare responsabilă, ce ţine şi rata creditelor neperformante mult sub media pieţei timp de foarte mulţi ani. Această politică se traduce prin neîmpovărarea clienţilor cu datorii astfel încât aceştia să îşi poată plăti ratele în ciuda unor perioade dificile din punct de vedere financiar cu care se pot confrunta pe parcursul contractului lor. Politica de risc a ajutat clienţii ING şi acum un deceniu, la ultima criză financiară, când am avut un impact limitat asupra clienţilor şi activităţii băncii, mult sub piaţă. Politicile de creditare responsabile au stat întotdeauna la baza ofertei ING şi de aceea am reevaluat şi acum unele condiţii pentru creditele ipotecare sau de nevoi personale. Toate limitările implementate acum pentru produsele de creditare sunt temporare şi vor fi reevaluate lunar în perioada următoare, în funcţie de cum evoluează situaţia. Acestea vor fi mereu actualizate pe ing.ro”, au declarat pentru economica.net reprezentanţii ING Bank.

Băncile cer un avans care porneşte, în general, de la 15% pentru împrumuturile standard, însă media la care acordă efectiv creditele este mai ridicată.

Excepţie face First Bank unde avansul minim solicitat de bancă este de 20%. O altă excepţie este creditul imobiliar din teritoriu, nu din Bucureşti, pentru care atât BCR, cât şi Raiffeisen Bank percep un avans de 35%.