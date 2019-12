Propunerea de reducere a TVA, respinsă şi de oamenii de afaceri: Singurele taxe care trebuie reduse sunt cele pe salarii

„Respingem ferm o astfel de abordare iresponsabilă a politicienilor care afectează grav echilibrul economic şi social, care conduce la scăderea veniturilor, şi aşa precare ale bugetului de stat pe 2020, şi care afectează domenii cheie precum sănătatea, educaţia, investiţiile în infrastrucutură, dând în acelaşi timp un semnal foarte prost partenerilor investiţionali asupra unei ţării în care politicienii acţioneză impredictibil şi împotriva intereselor economice şi sociale ale propriei ţării.

Mediul de afaceri nu mai are nevoie de scădere de taxe, o ţară nu va funcţiona cu scăderi de taxe şi cu măriri continue de cheltuieli (vezi măririle cuprinse în bugetul 2020 pentru salarii şi pensii), ci are nevoie de investiţii (infrastructură, educaţie, sănătate) şi de programe adecvate de stimulare a spiritului antreprenorial (Start Up Tech Nation, fonduri de capital de risc, fonduri de microcreditare şi microgarantare)!

Din cercetările CNIPMMR a reieşit faptul că singurele taxe care trebuie ajustate sunt cele pe forţa de muncă, România situându-se la un nivel prea ridicat al impozitării forţei de muncă”, a declarat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.

Potrivit comunicatului de presă al Comisie Europene, din 05 septembrie 2019, România a înregistrat cel mai mare deficit din UE în privinţă încasări TVA, de 36% în 2017, fiind urmată de Grecia (34%) şi Lituania (25%).