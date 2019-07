Propunere PSD: Oamenii din Ministerul Transporturilor şi CNAIR să se mute cu cortul pe şantiere

Potrivit unui comunicat al deputatului, măsura are ca scop supravegherea zilnică a constructorilor de autostrăzi care, crede el, în acest fel se vor apuca să lucreze.

„Având în vedere slaba mobilizare de pe şantierele autostrăzilor, precum şi interminabilele minciuni şi angajamente ale firmelor cu privire la mobilizarea pentru finalizarea lucrărilor în acest an, am solicitat Ministrului Transporturilor să preia iniţiativa şi intenţia fostului ministru Dan Şova, astfel încât, dacă tot nu au fost reziliate şi nu se doreşte rezilierea contractelor cu aceşti constructori neserioşi, poate sub atenta supraveghere zilnică, se vor apuca în final să şi lucreze. Ministerul Transporturilor să stabilească o echipă mixtă formată din personal din conducerea ministerului, precum şi a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) care, în această vară frumoasă, să se mute cu cortul pe şantierele autostrăzilor din ţară”, a arătat Bota.

Acesta a subliniat că se referă, cu precădere, la şantierele de pe tronsoanele de autostradă Turda – Sebeş şi Turda – Târgu Mureş.

„Asta nu înseamnă că măsuri similare sau de control inopinat nu se impun şi pe celelalte tronsoane care sunt contractate şi aflate în execuţie. Este deja cunoscut faptul că aceşti constructori se mobilizează cu o zi înainte de vizita ministrului în teren şi se demobilizează a 2-a zi după vizită”, a afirmat deputatul PSD.

