Proiect: ANAF trebuie să ridice popririle în 24 de ore de la stingerea datoriei. Câte conturi au fost blocate în 2019

„În calitate de deputat liberal voi depune mâine la Parlamentul României o propunere legislativă de modificare şi completare a Codului de Procedură Fiscală, astfel încât ANAF va avea obligaţia expresă de a ridica imediat popriile pe conturi bancare ale debitorilor, în situaţia în care contribuabilii şi-au achitat datoriile scadente.

În timpul guvernelor PSD, ANAF putea pune poprire pe toate sumele deţinute în conturi de un contribuabil chiar dacă datoria era şi de 10 sau 100 de ori mai mică, iar stingerea debitului nu conducea automat la o solicitare din partea ANAF de a ridica poprirea”, a declarat Florin Roman.

Unui contribuabil persoană fizică, de exemplu, care ar fi avut un debit foarte mic i se blocau automat toate conturile din bănci şi toate sumele, iar cetăţeanul trebuia să se prezinte personal la direcţia de finanţe, să ridice dovada că şi-a stins datoria şi să umble pe drumuri pe la bănci, să stea la cozi şi demonstreze el însuşi că nu mai are datorii. Era o întreagă nebunie pentru oricine dorea să-şi deblocheze cardurile şi conturile bancare.

O adevarată bătaie de joc şi timp pierdut pe la ghişee, deşi autorităţile publice sunt plătite ca să ne facă viaţa mai uşoară. Ca să nu mai vorbim despre firmele cărora le-a fost plătită cu luni de zile întârziere returnarea de TVA, fiind în imposibilitate de a-şi plăti datoriile fiscale, nu din rea-credinţă, ci tocmai din cauza statului rău-plătitor.

Proiectul legislativ pe care îl depun mâine instituie obligativitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) ca, în termen de cel mult 24 de ore de la stingerea debitului, să informeze băncile şi să solicite ridicarea imediată a popririi pentru conturile blocate. Acesta este încă un pas către normalitate, un semn de respect la adresa contribuabilului care plăteşte din rezultatul muncii sale taxe şi impozite la bugetul de stat, pentru ca instituţiile să funcţioneze corect.

ANAF a pus poprire pe aproape un milion de conturi ale persoanelor fizice şi juridice în primele 11 luni din 2019, suma colectată reprezentând însă puţin peste o cincime din cât i se datora, pentru restul demarându-se deja măsurile de executare silită.

„În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019, ANAF a emis 954.657 adrese de înfiinţare a popririlor asupra conturilor bancare, atât pentru persoane fizice cât şi juridice”, a informat Agenţia, la solicitarea „Adevărul“, precizând că valoarea totală a creanţelor cuprinse în adresele de înfiinţare a popririlor bancare emise în perioada amintită a fost de 14,95 miliarde de lei, iar valoarea totală colectată a fost de 3,094 miliarde de lei.

Pentru diferenţa de colectat, reprezentând impozite, taxe şi contribuţii, ANAF a demarat prin organele teritoriale măsuri de executare silită, se arată în răspunsul remis redacţiei.

Şefa ANAF spunea că au fost încasări record

În septembrie, Mirela Călugăreanu, preşedintele ANAF, anunţa că se insistă pentru modernizarea şi reformarea instituţiei pe care o conduce şi că Fiscul a colectat cu 20 de miliarde de lei mai mult decât în primele nouă luni ale anului 2018.

”Suntem pe un trend pozitiv. Încasările din primele opt luni ale acestui an sunt cu peste 20 de miliarde mai mari decât în perioada similară a anului precedent. Rambursările de TVA au crescut cu peste 1 miliard. Am adoptat un plan de acţiuni specifice, pentru ca lucrurile să meargă bine în continuare. Ponderea veniturilor colectate în PIB a crescut cu jumătate de punct procentual. Sigur, este nevoie de informatizarea ANAF, de modernizare, dar pe termen scurt şi mediu am iniţiat o serie de măsuri care să susţină conformarea voluntară a contribuabililor. Avem şi acţiuni specifice pentru descurajarea evaziunii fiscale” a spus Mirela Călugăreanu, preşedintele ANAF.