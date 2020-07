Prima companie din România care se alătură boicotului împotriva publicităţii pe Facebook şi Instagram

Furnizorul de gaze E.ON afirmă că „ia atitudine împotriva instigării la ură, discriminării şi intoleranţei” şi suspendă publicitatea şi postările pe Facebook şi Instagram.

„La E.ON, acţionăm în conformitate cu valorile esenţiale, cum ar fi respectul, diversitatea şi toleranţa. Ne opunem expres şi hotărât rasismului, instigării la ură şi discriminării. De asemenea, aşteptăm această atitudine clară din partea partenerilor noştri. În acest context, considerăm că este responsabilitatea noastră să revizuim angajamentul şi rolul nostru pe Facebook şi Instagram. Prin urmare, grupul E.ON va întrerupe toate anunţurile, postările şi activităţile pe Facebook şi Instagram până la o notificare ulterioară. Luăm atitudine împotriva instigării la ură, discriminării şi intoleranţei”, afirmă compania.

Free Press şi Common Sense, alături de asociaţiile Color of Change şi Anti-Defamation League, au lansat campania „Stop Hate for Profit” (opriţi ura pentru profit) de boicotare a Facebook în urma morţii lui George Floyd, un afro-american neînarmat care a murit în timp ce era reţinut de poliţia din Minneapolis. Campania are ca ţel eradicarea discursurilor care incită la ură în spaţiul public.

Campania „Stop Hate for Profit” a făcut o serie de solicitări, care includ un proces separat de moderare pe reţeaua de socializare pentru a ajuta utilizatorii care sunt luaţi ca ţinte în funcţie de rasă sau alte criterii, mai multă transparenţă în privinţa modului în care sunt raportate incidentele legate de conţinutul care propagă ura şi să nu mai genereze venituri din publicitatea afişată alături de conţinutul care include ură.

Răspunzând cererilor, Facebook a recunoscut că mai are multe de făcut şi că se asociază cu asociaţii pentru drepturile civile şi experţi pentru a dezvolta mai multe instrumente pentru a combate ura.

Între timp, însă, companii majore din SUA şi apoi din întreaga lume s-au alăturat boicotului Facebook.

Luni, Ford şi Adidas au anunţat că îşi vor încheia parteneriatele cu compania lui Mark Zuckerberg, alăturându-se unor corporaţii precum Honda, Verizon şi Unilever.

Alte companii, precum Starbucks şi Coca-Cola, au suspendat temporar toate reclamele mediate de Facebook, însă nu şi-au anunţat suportul pentru campania „Stop Hate for Profit”, care coordonează boicotul împotriva reţelei de socializare.

Un sondaj al Federaţiei Mondiale a Agenţilor de Publicitate arată că aproape o treime dintre companiile care cumpără publicitate pe Facebook vor renunţa temporar la parteneriatele cu reţeaua de socializare în urma campaniei „Stop Hate for Profit”, potrivit The Guardian.