Posesorii de carduri Visa Premium şi Visa Business pot beneficia de semnătură electronică la preţ redus

Companiile româneşti pot depune proiecte pentru fondurile europene şi pot aplica pentru granturile guvernamentale utilizând semnătura electronică.

În prezent, Visa derulează în parteneriat cu Trans Sped o campanie prin care oferă posesorilor de carduri Visa Premium şi Visa Business semnătură electronică la un preţ promoţional, de doar 8 euro, redus cu 75%, faţă de preţul standard de 32,5 euro.

De la startul campaniei, cererile de certificate digitale calificate au crescut cu 20%, numărul beneficiarilor acestei promoţii depăşind deja 1000 de companii.

„Acest parteneriat reflectă angajamentul nostru pentru susţinerea mediului de afaceri autohton. Trans Sped este cel mai vechi furnizor de servicii de încredere de pe piaţa românească şi, în ultimii 16 ani de activitate, am inovat şi am oferit clienţilor noştri produse şi servicii la cele mai înalte standarde internaţionale. Suntem primii din România care am oferit semnătură electronică cu chei criptografice în cloud, suntem primii care am oferit identificarea video certificată, suntem primii care am pus accentul pe servicii de încredere conexe semnăturii electronice. Venim acum cu acest parteneriat care aduce beneficii concrete pentru companiile româneşti”, a declarat Camelia Ivan, CEO Trans Sped.

Clienţii Visa posesori de carduri Premium şi Business pot obţine semnătura electronică la preţ promoţional accesând https://visa.transsped.ro. Aici vor completa un formular, vor urma paşii pentru identificarea video certificată realizată de Trans Sped şi vor primi certificatul. Întregul proces, de la iniţierea procedurii şi până la emiterea semnăturii electronice calificate se desfăşoară din faţa ecranului, prin mijloace electronice, fără a fi nevoie de prezenţa fizică a beneficiarului la vreun ghişeu sau la vreo instituţie.

Semnătura electronică cu certificat calificat are, potrivit legislaţiei româneşti şi europene, aceeaşi valoare ca şi cea olografă, o poate înlocui şi este opozabilă în justiţie. Întregul proces de gestionare a proiectelor cu fonduri europene se derulează online, pe baza documentelor semnate electronic de către beneficiari. De asemenea, accesarea granturilor guvernamentale pentru susţinerea companiilor în contextul pandemiei este condiţionată de depunerea documentaţiei semnate electronic cu certificat digital calificat.

Semnătura electronică cu certificat digital calificat este, potrivit legii, acceptată de toate instituţiile publice din România. În plus faţă de accesarea fondurilor europene şi a granturilor guvernamentale, semnătura electronică poate fi folosită în relaţia cu Administraţia Financiară, cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu administraţia publică locală şi cu orice altă instituţie publică sau program guvernamental, inclusiv IMMINVEST. Trans Sped este partener al Fondului Naţional de Garantare pentru IMM pentru digitalizarea fluxului birocratic şi semnarea cu semnătură electronică a contractelor de garantare şi creditare.