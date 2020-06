Pentagonul publică o listă cu 20 de companii chineze controversate. Câte fac afaceri în România

Lista completă publicată de Bloomberg: Aviation Industry Corporation of China; China Aerospace Science and Technology Corporation; China Aerospace Science and Industry Corporation; China Electronics Technology Group Corporation; China South Industries Group Corporation; China Shipbuilding Industry Corporation; China State Shipbuilding Corporation; China North Industries Group Corporation; Huawei Technologies Co.; Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.; Inspur Group; Aero Engine Corporation of China; China Railway Construction Corporation; CRRC Corp.; Panda Electronics Group; Dawning Information Industry Co.; China Mobile Communications Group; China General Nuclear Power Corp.; China National Nuclear Power Corp.; China Telecommunications Corp.

Această listă include „entităţi deţinute de către guvernul, armata sau industria de apărare din China, controlate de sau afiliate la China”, a declarat Jonathan Hoffman, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

„Întrucât Republica Populară Chineză încearcă să estompeze linia dintre sectoarele civile şi cele militare, a-ţi cunoaşte furnizor devine ceva esenţial”, a spus Hoffman. „Preconizăm că această listă va fi un instrument util pentru guvernul american, companiile, investitorii, instituţiile academice şi partenerii cu idei similare pentru a efectua diligenţa cu privire la parteneriatele cu aceste entităţi, în special pe măsură ce lista creşte”, a precizat el.

Companiile cu afaceri în România

Huawei, unul dintre giganţii mondiali în telecomunicaţii, prezent şi în România, apare pe lista Pentagonului. Huawei este cunoscut pentru telefoanele mobile şi, de asemenea, produce şi tehnologie 5G.

O altă companie de pe listă este China General Nuclear Power Corp., care încheiase în 2015 un acord cu statul român pentru construirea reactoarelor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă. Acordul a fost întrerupt oficial în luna iunie 2020, la iniţiativa guvernului român.

Şi China Railway Construction Corporation a încercat să facă afaceri în România, printr-o subsidiară, perticipând la licitaţia pentru contruirea unui tronson de autostradă între Curtea de Argeş şi Piteşti,potrivit site-ului Club Feroviar.