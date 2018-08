OMV reacţionează după ce Darius Vâlcov a acuzat compania de înţelegeri cu preşedintele Iohannis pe legea offshore

„Din câte înţelegem, legea offshore se află încă în proces legislativ şi nu este încă implementată, motiv pentru care OMV nu se vede în poziţia de a comenta acest lucru. De asemenea, nici legat de declaraţiile domnului Vâlcov nu se vor face comentarii”, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanţii OMV din Austria.

Darius Vâlcov a transmis că, ulterior unei discuţii în privat pe legea offshore dintre Klaus Iohannis şi directorul general al OMV, Rainer Seele, preşedintele a respins actul normativ. „În ianuarie 2018 Mr Seele (Rainer Seele - n.r.), CEO OMV şi Mr Werner discutau în privat despre gazele din Marea Neagră. În iulie, Parlamentul adoptă Legea Offshore, cu o mică modificare de 6 miliarde de dolari în plus pentru statul român. În august, Mr Werner respinge Legea Offshore. Tot în august, postul naţional de televiziune austriac ORF devine brusc interesat de România şi acuză represiuni din partea jandarmeriei române. Vom vedea continuarea! Dar de data asta vă asigur că statul român va cere ceea ce i se cuvine. P.S. Mr Seele and Mr Putin, two good friends”, a scris Darius Vâlcov, duminică seara, pe Facebook.

De asemenea, Vâlcov a declarat ulterior, într-un interviu, că statul român nu mai acceptă „un şantaj” şi că nu este corect ca numai OMV să câştige din legea offshore, acuzându-l şi pe preşedintele Klaus Iohannis că le ţine partea austriecilor. „Anul trecut, OMV a avut un profit de 2,6 miliarde de lei. Asemenea profituri numai pe partea de OMV. Trebuie discutate aceste lucruri şi nu se mai acceptă un şantaj la statul român. Doar statul austriac să câştige de fiecare dată? S-a putut o dată, acum nu se mai poate”, a spus Vâlcov, la DCNews Live.

