Olguţa Vasilescu vrea să descopere meseriile viitorului

"Am fost absolventă a acestei universităţi şi mă bucur că de la an la an, atât prestigiul, cât şi valoarea acestei universităţi creşte. Mă bucur să constat că este deschisă universitatea către parteneriatele cu mediul de afaceri şi în fiecare an este Ford-ul aici, alături de noi. Mă bucur să constat faptul că aţi fost printre primele universităţi din România care v-aţi corelat oferta educaţională cu piaţa muncii. Noi în prezent lucrăm la un studiu, Ministrul Muncii împreună cu Ministerul Educaţiei, la solicitarea Consiliului Naţional al Rectorilor, prin care încercăm să descoperim meseriile viitorului astfel încât să îl punem la dispoziţia tuturor universităţilor şi în câţiva ani să ştim că generaţiile care încep acum, (...) vor avea căutare pe piaţa muncii", a spus Olguţa Vasilescu, citată de Agerpres.