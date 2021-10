Nuclearelectrica investeşte într-o nouă generaţie de tineri pentru o nouă generaţie de reactoare

Schimbarea majoră de paradigmă la nivel de industrie energetică, planurile de investiţii care presupun conectarea la sistemul energetic naţional a noi capacităţi nuclearo-energetice, interesul şi oportunitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România după anul 2035, la care se adaugă operarea Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă şi proiectul complex al retehnologizării Unităţii 1 au un numitor comun: resursa umană.





Strategia de resurse umane Nuclearelectrica este una complexă, orientată simultan către atragerea şi formarea unei noi generaţii de specialişti care să ducă mai departe expertiza obţinută în cei 25 de ani de operare şi producţie şi motivarea actualei generaţii de specialişti, recunoscută şi apreciată pentru performanţa şi excelenţa la nivel global.

Nuclearelectrica se implică în atragerea şi formarea tinerilor în domeniul nuclear prin: învăţământ dual la nivel local, în comunităţile învecinate centralei, burse oferite studenţilor de la universităţile tehnice, stagii de internship, practică, formare şi mentorat.

Peste 8.000 de elevi au beneficiat de proiectele educaţionale ale Nuclearelectrica

În plus, o parte din fondurile alocate proiectelor de responsabilitate socială sunt destinate proiectelor educaţionale. Astfel, compania sprijină şcoli, licee şi universităţi pentru dotarea laboratoarelor de fizică sau/şi IT. Până acum, peste 8.000 de elevi au fost beneficiari ai proiectelor CSR educaţionale Nuclearelectrica, „Creştem odată cu tine”.

„Noile capacităţi nuclearo-energetice, atât cele de mari dimensiuni, CANDU, cât şi reactoarele modulare mici, vor acţiona ca un motor de relansare economică, creare de noi locuri de muncă, păstrare în ţară a specialiştilor, valorificare a expertizei dobândite în cei 25 de ani de operare şi vor întări poziţia de top a României în acest domeniu. Viitorul industriei nucleare se clădeşte pornind de la expertiza acumulată în cei 25 de ani de operare, iar echipa pe care o avem în prezent este un exemplu de excelenţă profesională, dar şi mentori pentru noua generaţie de specialişti.

Ne aflăm într-un moment în care România are nevoie de energia nucleară şi de experienţa câştigată în cei 25 de ani de operare a reactoarelor CANDU. Efortul nostru comun ca organizaţie este acela de a genera energie curată la standarde de excelenţă şi să construim un viitor durabil pentru generaţiile următoare!”, Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica.

500 de noi angajaţi în acest an

Având proiecte de investiţii estimate la peste 9 miliarde de euro în următorii ani, compania are o strategie de recrutare consolidată. Astfel, anul acesta, Nuclearelectrica a avut în plan recrutarea a peste 500 de salariaţi, din care a recrutat deja peste 320, printre care ingineri, operatori, ingineri IT, economişti etc. Aproximativ 180 de noi angajaţi vor fi recrutaţi până la finalul anului, ceea ce face din SNN unul dintre cei mai importanţi angajatori din România.

În prezent, la Nuclearelectrica lucrează peste 2.200 de specialişti care aprind împreună, zi de zi, 1 din 5 becuri din România! Cele două reactoare produc energia care acoperă peste 18% din necesarul zilnic de consum naţional. Angajaţii SNN au mai mult decât un job, au o carieră excepţională şi, în acelaşi timp, o responsabilitate – să menţină standardele de excelenţă, centrala nuclearelectică de la Cernavodă ocupând primul loc în lume la factorul de capacitate dintr-un total de peste 400 de reactoare nucleare. În acest sens, angajaţii beneficiază de pregătire şi perfecţionare continuă atât pe plan local, cât şi internaţional, de oportunităţi de creştere şi avansare etc.

„Noua generaţie de angajaţi nu mai este atrasă doar de siguranţa locului de muncă, de salarii şi pachetul de beneficii. Dezvoltarea continuă, provocările, oportunităţile de creştere şi mai ales mediul de lucru sunt principalele aspecte căutate de tineri. Din acest punct de vedere, avem încredere că suntem unul dintre angajatorii admiraţi şi căutaţi. Proiectele de investiţii, retehnologizarea Unităţii 1, dezvoltarea de noi capacităţi nuclearo-energetice, dezvoltarea de reactoare modulare de mici dimensiuni sunt proiecte care pot constitui oportunităţi pentru o carieră extraordinară oricărui tânăr pasionat de domeniul tehnic. Reactoarele mici modulare au multiple beneficii din perspectiva construcţiei modulare, etapizate, a flexbilităţii în operare şi a costurilor mai reduse pentru investiţia iniţială. Pot fi amplasate în zone mai izolate care nu necesită infrastructura complexă specifică reactoarelor de mari dimensiuni. Studiile internaţionale avansează ipoteza că SMR-urile vor reprezenta o soluţie certă în decarbonizare“, Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica.

Energia nucleară va genera peste 11.000 de noi locuri de muncă

Energia nucleară este o sursă curată de producere de energie electrică. De la punerea în funcţiune a Unităţilor 1 şi 2, au fost produse peste 200 mil. MWh şi s-a evitat eliberarea în atmosferă a 170 de milioane de tone de CO2, echivalentul emisiilor produse de toate autoturismele din România timp de 8 ani şi jumătate.

Industria nucleară din România are o contribuţie de 5,7 miliarde de euro în PIB, generând direct 2.300 de locuri de muncă şi indirect alte 9.000 de locuri de muncă.

Angajamentul societăţii pe termen lung este acela de a contribui la creşterea economică a României, de a crea oportunităţi de locuri de muncă şi dezvoltare în industriile conexe şi de a contribui la promovarea educaţiei tehnice, a cercetării şi inovaţiei.

„La Nuclearelectrica încercăm să identificăm acel echilibru între nevoia organizaţiei şi nevoia angajaţilor. Efortul major constă în crearea unui dialog între companie şi angajaţi, şi între generaţii în acelaşi timp, fără a periclita nevoia internă de specialişti.

Intenţia noastră este să valorificăm tinerii din România, să-i păstrăm acasă şi să le oferim o carieră unică într-o industrie de elită, industria energiei nucleare. Am constatat pe perioada implementării acestei strategii că oferta adaptată la nevoile reale atrage resurse umane valoroase”.

Din anul 2018, Nuclearelectrica a iniţiat construcţia unui sistem de top la nivel naţional în ceea ce priveşte oferta pentru angajaţi, având în centru preocuparea pentru îmbunătăţire continuă, în acord cu performanţa companiei, ce depinde de efortul, competenţa, devotamentul şi implicarea angajaţilor. „Respectarea valorilor individului, promovarea meritocraţiei, atenţia la schimbările din piaţa forţei de muncă, structura funcţională adaptată planului de business, corelarea KPIs cu indicatorii ataşaţi obiectivelor strategice ale SNN, bunele practice – OPEX, investiţie în inovare şi brandul de angajator – sunt doar o parte dintre măsurile strategice care au rolul de a avea grijă de angajaţi şi, în acelaşi timp, de a contribui la dezvoltarea durabilă a companiei.”