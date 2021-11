Nu se mai fac înscrieri pentru Rabla şi Rabla Plus. Ministrul Mediului: „Vom aduce câteva modificări progamului”

„S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an în care am triplat bugetul la Rabla Plus şi am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu număr maxim de autoturisme finanţate prin Rabla clasic şi un număr nemaiîntâlnit de maşini electrice finanţate prin Rabla Plus”, a spus ministrul marţi seara, la Digi24.

Tanczos Barna a precizat că programul se suspendă temporar, urmând să fie reluat în 2022.

„Vom opera câteva modificări pentru a creşte eficienţa programului, pentru a scoate din circulaţie cât mai multe maşini poluante, astfel încât programul să-şi atingă ţinta adevărată, de a scoate cât mai multe din maşinile care poluează în România”, a spus ministrul.

„În acelaşi timp, trebuie să vedem ce facem pe termen mediu şi lung. Suntem într-un dialog permanent cu ACAROM şi APIA, cele două organisme care reprezintă importatorii şi producătorii de autoturisme, astfel încât programul să fie etapizat, să nu ajungem în situaţia de anul trecut, să pornim abia în aprilie. Pe de altă parte, să îndeplinim şi angajamentul asumat de România în PNRR, să scoatem cel puţin 250.000 de maşini poluate din trafic până în 2026”, a adăugat el.

Ministrul îşi propune să păstreze pentru programele Rabla cel puţin acelaşi buget pe care l-au avut în 2021, astfel încât Rabla clasic să scoată din circulaţie cel puţin 80.000 de autoturisme şi ministerul să finanţeze cel puţin 10.000 de autoturisme electrice.