Electricitate sau gaze naturale? De ce nu amândouă la un preţ avantajos?

Din acest an ne mândrim cu E.ON Duo, abonamentul dual de electricitate şi gaz ce garantează un preţ fix de furnizare pe durata contractului tău. Am adus împreună, special pentru tine, două servicii pe un singur contract, o singură factură, o plată unică, toate la un preţ avantajos. În plus, beneficiezi de suportul unui singur serviciu de relaţii clienţi pentru electricitate şi gaz. Simplitate adaptată nevoilor tale.

Nu uita, prin intermediul myline-eon.ro şi a aplicaţiei mobile E.ON Myline ai acces 24h/7 la gestionarea şi plata facturilor tale, transmiterea indexului, notificări importante legate de contractul tău, plus multe alte servicii utile. Descarcă aplicaţia E.ON Myline şi câştigă timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Şi tu suferi de facturo-phobia, frica de a deschide factura lunară?

Avem noi un tratament sigur, E.ON Duo Plan. Poţi uita de surprizele neplăcute ascunse în facturile tale de electricitate şi gaz deoarece la E.ON ai posibilitatea să-ţi stabileşti singur cât eşti dispus să plăteşti pe lună. Da, ai citit bine, ai completă libertate să-ţi stabileşti singur valoarea de plată lunară, timp de 11 luni, primind factura de regularizare în a 12-a lună a contractului.

Momentan oferta este disponibilă doar în magazinele E.ON, unde cu ajutorul consultantului nostru vei agrea valoarea de plată a facturii, egală, timp de 11 luni. Te aşteptăm la noi cu ultimele tale facturi de electricitate şi gaz, plus o copie a cărţii de identitate. Adio cheltuieli neprevăzute!

Dacă doreşti doar electricitate sau gaze naturale, noi îţi propunem două servicii simple şi flexibile, E.ON Home Electric sau E.ON Home Gas, pentru economii la factură şi un preţ fix al kilowatt-ului pe toată durata contractuală.

Ai cerut, am ascultat şi ţi-am pus la dispoziţie o gama largă de servicii din care să alegi. Fie împreună, fie separat, acum ai electricitate şi gaze naturale cu beneficii la pachet.

Dacă doreşti un plus de confort, siguranţă, reducerea consumului de gaz şi o viaţă fără griji, ai nevoie de o nouă centrală în condensare care te poate ajuta să economiseşti până la 25% la consum.

E.ON Life - soluţia completă pentru încălzirea locuinţei

Toate cele 3 pachete E.ON Life includ o centrală termică în condensare la alegere, alături de servicii tehnice precum verificări, întreţinere, reparaţii, chiar şi intervenţii 24/7 pentru urgenţe în cazul defecţiunilor la instalaţia de încălzire sau electrică din locuinţă. Totodată, oferim gratuit vizita şi sfatul expertului tehnic pentru stabilirea necesarului termic corect, livrarea şi instalarea centralei la data stabilită de către tine. În plus, ai garanţie extinsă la centrală pe toată durata contractului. Pe lângă avantajul că eşti scutit de drumuri repetate în magazine, de programarea unui instalator specializat, de dificultatea alegerii unui echipament potrivit sau scurtarea perioadei de la achiziţie la instalare, pachetele E.ON Life Complet, Avantaj şi Esenţial sunt disponibile cu plata prin abonament lunar (rate lunare egale) pe 3, 5, 7 ani sau plată integrală, fără avans.

Pentru că siguranţa ta şi a familiei este întotdeauna prioritară, E.ON Life oferă acum opţional şi pachetul Protect compus din senzor şi electrovalvă, pentru evitarea oricărui risc în cazul scăpărilor de gaz.

Ai cumpărat o locuinţă nouă dar nu eşti branşat la reţeaua de gaz sau îţi lipseşte instalaţia de utilizare interioară? În acest caz soluţia potrivită pentru tine este E.ON Life Plus care, peste pachetele descrise anterior include şi branşamentul la reţea, proiectul de gaz, realizarea instalaţiei de utilizare gaze naturale şi a instalaţiei termice, inclusiv radiatoare la alegere.

Dacă eşti un fan al tehnologiilor smart, veştile de la E.ON sunt bune.

Până la finalul anului, soluţia E.ON Life va putea fi configurată şi cu tehnologii smart - termostate wi-fi sau cu fir - incluse opţional în pachete, mulţumită parteneriatelor încheiate cu Tado şi Vaillant. Aceste tehnologii, reprezintă pasul următor spre soluţii de încălzire inteligente. Funcţionalităţi precum: învăţarea obiceiurilor de încălzire din casă şi setarea automată a temperaturii, integrarea cu uşurinţă cu alte echipamente smart, pornirea/oprirea echipamentelor de la distanţă, vor transforma încălzirea locuinţei într-o experienţă cu un nivel superior de confort, la pachet cu control şi costuri reduse la consum.

Toate produsele şi soluţiile E.ON vin la pachet cu o gamă extinsă de servicii gratuite

Odată ce ai ales produsele sau soluţiile companiei noastre vei avea, gratuit, o gamă largă de beneficii: suport şi consultanţă prin telefon, e-mail sau chat, factură electronică, transmiterea autocitirii indexului contor online/telefon/sms, serviciul info sold sms, 24/7 acces pe portalul myline-eon.ro şi în aplicaţia mobilă E.ON Myline pentru informaţii în timp real privind contractul tău de energie, alături de peste 30 de magazine/Centre Relaţii Clienţi în jumătatea de nord a ţării. La această oră, peste 500.000 de clienţi deţin un cont personal E.ON Myline serviciul devenind astfel, cel mai accesat portal de self-care al unui furnizor de energie din România.

Pentru mai multe detalii legate de ofertele E.ON, poţi accesa website-ul companiei, www.eon-energie-romania.ro.