Nicolae Ciucă, întâlnire cu investitorii străini: Este nevoie de educarea şi pregătirea antreprenorilor români

Potrivit unui comunicat al Executivului, la întâlnirea cu delegaţia investitorilor, condusă de preşedintele FIC, Cristian Secoşan, au mai participat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ioan Marcel Boloş, ministrul Economiei, Florin Marian Spătaru, alături de consilierul de stat George Agafiţei, reprezentanţi ai ministerelor Finanţelor, Energiei şi Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Participanţii au subliniat importanţa investiţiilor pentru redresarea economiei şi nevoia de a stimula investiţiile străine, care sunt o componentă cheie a creşterii economice.

„Salut iniţiativele Consiliului Investitorilor Străini şi apreciez că suntem angajaţi în atingerea aceluiaşi scop: dezvoltarea si îmbunătăţirea mediului de afaceri din România. Astfel de întâlniri contribuie la menţinerea contactului permanent cu realitatea mediului de afaceri şi implicit la evaluarea şi calibrarea impactului unei modificări în legislaţie. Crearea unui astfel de cadru formal de consultare între Guvern şi comunitatea de afaceri ne ajută în eforturile de a atrage în mod consecvent investiţiile companiilor cu capital străin şi ne aşteptăm să aibă drept rezultat definitivarea unui proces legislativ previzibil şi a unor politici publice bazate pe date, analize şi studii de impact - elemente de bază pentru consolidarea unei relaţii de încredere cu investitorii”, a declarat premierul.

La rândul lor, reprezentanţii investitorilor străini au arătat că încurajarea investiţiilor poate creşte potenţialul de dezvoltare economică a României de 4,5 ori până în anul 2040. În acest sens, a fost exprimată disponibilitatea de parteneriat pentru asigurarea unei direcţii sustenabile orientată către beneficii pentru mediul social şi guvernanţă corporativă.

Totodată, a fost evidenţiată nevoia ca investiţiile străine din România sa aibă valoare adăugată, cu efect de multiplicare asupra antreprenorialului şi mediului de afaceri.

Prim-ministrul a arătat, cu aceasta ocazie, că este nevoie de educarea şi pregătirea antreprenorilor români. Pe de alta parte, programele educaţionale trebuie sa fie adaptate cerinţelor pieţei forţei de muncă, perspectivă inclusă în programul Romania Educată.

În privinţa predictibilităţii necesare pentru dezvoltarea mediului de afaceri, premierul a dat asigurări că strategia fiscală pentru anul următor va fi anunţată încă din luna aprilie a acestui an.

Din perspectiva energiei, a fost menţionată valoarea celor peste 20 miliarde de euro investiţii străine în acest domeniu, fiind analizat impactul creşterii preţurilor atât asupra competitivităţii economice cât şi asupra consumatorilor casnici. Investitorii au menţionat nevoia unei legislaţii adecvate în domeniu, precum şi a dezvoltării de noi investiţii în sisteme de generare a energiei şi a combustibilului alternativ, fiind necesare eforturi suplimentare pentru obţinerea eficienţei energetice.

Infrastructura digitală şi un cadru legislativ favorabil conectivităţii au reprezentat, de asemenea, teme de dialog, în contextul în care unul dintre obiectivele din PNRR vizează dezvoltarea acesteia şi depăşirea decalajelor digitale dintre mediul urban şi cel rural.

„Digitalizarea nu înseamnă mutarea birocraţiei pe calculator. Lucrăm la dezvoltarea sistemului de Cloud, iar înfiinţarea Centrului de securitate cibernetica la Bucureşti este o confirmare a recunoaşterii rolului României la nivel European”, a declarat prim-ministrul.

Guvernul are ca prioritate sporirea gradului de colectare şi reducerea evaziunii fiscale în condiţiile în care prima lună a acestui an a adus deja o creştere a colectării. În plus, activarea sistemului electronic de facturare business-to-business de la 1 aprilie este o măsură care poate genera un plus de claritate şi eficientizare a sistemului de colectare a taxelor.

Participanţii au analizat şi măsurile necesare din perspectiva dezvoltării durabile pentru protejarea mediului şi combaterea efectelor schimbărilor climatice menţionând oportunităţile oferite de Green-dealul lansat la nivelul UE si elaborarea unui plan privind economia circulara.

„Trebuie să identificăm politicile publice şi instrumentele necesare pentru a valorifica împreună investiţiile pe care le avem în vedere, la nivel guvernamental, dar şi la nivelul investitorilor străini care se dezvoltă în ţara noastră. Am alocat anul acesta cea mai mare sumă pentru investiţii – 88 miliarde lei. Vom investi, în următorii ani, alte 80 miliarde euro din bani europeni. Pentru ca aceste zece miliarde de euro pe an să genereze efecte, Guvernul trebuie să aibă capacitatea şi mecanismele să îi concretizeze în proiecte. Vom înfiinţa o structură guvernamentală care se va ocupa de investiţiile străine în România, dar şi de promovarea exportului românesc. Să investim împreună”, a declarat premierul.