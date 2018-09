Nefasta listă neagră a companiilor exceptate de la aplicarea guvernanţei corporatiste revine în Parlament

Printre companii de stat româneşti, care activează în sectoare vitale, sunt vizate şi Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroporturi Bucureşti, Romgaz, Salrom, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Transelectrica şi CE Oltenia.

„Amendamentele acestui proiect de lege sunt în mare măsură aceleaşi cu cele declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională în februarie 2018. Este posibil ca plenul Camerei Deputaţilor să voteze acest proiect săptămâna aceasta. Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, exceptarea a peste 100 de companii de stat de la aplicarea normelor de guvernanţă corporativă ar fi un uriaş pas înapoi în privinţa credibilităţii economice a României”, transmite Fondul Proprietatea.

Conform sursei citate, dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală va avea un impact extrem de costisitor pentru companiile de stat româneşti, riscând să le transforme în găuri negre, din cauzadispariţiei totale a transparenţei şi a responsabilităţii management-ului în companiile de stat; nivelului inimaginabil de arbitrariu, incompetenţă şi derizoriu în privinţa numirii conducerii acestor companii, ce va conduce la completă lor politizare şi a lipsei controlului şi monitorizării publice a cheltuielilor efectuate de companii, transformându-le în ţinte uşoare pentru politicienii corupţi.

„Companiile de stat aparţin tuturor românilor, care sunt perfect îndreptăţiţi să aibă acces la date privind situaţia şi evoluţia acestora. Or, odată cu exceptarea aplicării guvernanţei corporative în numeroase companii de stat, nu va mai exista obligativitatea raportării publice periodice a niciunor informaţii financiare sau operaţionale. Probabil vom intra într-o epoca de întuneric total în care nu vom mai şti mai nimic despre performanţă companiilor de stat, cu excepţia aflării peste un an sau doi că unele din cele mai de succes companii de stat româneşti vor fi aproape în insolvenţă, iar noi ne vom întreba cum de am ajuns acolo. E ca şi când i-ai lăsa pe Ali Baba şi cei 40 de hoţi într-un seif bancar imens, cu luminile stinse şi alarma deconectată, iar apoi ai pretinde că eşti surprins de rezultate. Sunt uimit că o astfel de acţiune dăunătoare este luată în considerare, în condiţiile în care obiectivul stabilit al României este de a deveni o ţară cu statut de piaţă emergentă”, spune Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited şi Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.