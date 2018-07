Mugur Isărescu: Pieţele şi economia românească sunt rezonabile. Sunt excese de interpretări uneori eronate

„Pieţele, economia şi societate românească sunt rezonabile. De multe ori, excesele pe care le percepem sunt de fapt dintr-o mediatizare excesivă. Cred că şi media trebuia să-şi pună o întrebare: care este rolul nostru în calmarea situaţiei sau promovarea unei situaţii corecte în România. Sunt excese de interpretări uneori eronate. Probabil că aţi observat că, de doi ani de zile, citesc. Nu ştiu să citesc foarte bine, dar fac acest lucru şi imediat ce ajung la bancă pun prezentarea pe site, pentru că am constatat cât de periculos este să spui ceva, să fi citat altfel şi apoi să revii şi să spui că, de fapt, eu am spus altceva. Este o capcană în care văd că, din păcate, societatea românească a intrat”, a spus Isărescu, potrivit Agerpres.

Guvernatorul BNR a adus în discuţie faptul că, dacă există un climat de încredere în societate, creditul va avea categoric de suferit.

„Creditul înseamnă încredere şi dacă nu reuşim să creăm un climat de încredere în societate şi creditul are categoric de suferit. România are cel mai scăzut grad de intermediere financiară între ţările membre ale Uniunii Europene, iar acest trend, din păcate, continuă. Peste 27% este nivelul la finele anului 2017. S-ar putea ca, anul acesta, trendul să se inverseze uşor, dar nu datorită evoluţiei spectaculoase a creditării, ci mai de degrabă datorită faptului că economia tinde să decelereze. Constat, totuşi, că o astfel de evoluţie nu indică numai faptul că, în România, creditarea are probleme sau că, mai ales, creditarea nu are o perspectivă favorabilă. Dimpotrivă”, a menţionat oficialul.