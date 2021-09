Moş Crăciun va aduce cu dificultate cadourile în acest an. Cum ar putea fi afectaţi românii

Nike (NKE) a tras un semnal de alarmă privind intarzierile de livrări după închiderea fabricilor sale din Vietnam din cauza pandemiei de Covid. Marca a pierdut deja peste 10 săptămâni de producţie din cauza lockdown-urilor. Iar situaţia este departe de a fi rezolvată.

Fabricile Nike din Vietnam au fost închise din iulie, redeschiderea acestora fiind aşteptată la începutul lunii octombrie. Nike spune că va fi nevoie de "câteva luni" pentru ca producţia să ajungă la capacitate maximă. Chiar dacă producţia va fi reluată, problemele de transport reprezintă o ameninţare serioasă pentru aprovizionarea în perioada sărbătorilor.

Timpii şi costurile de expediere au continuat să se înrăutăţească pe parcursul pandemiei. Preţul containerelor de transport maritim a crescut, în timp ce porturile rămân congestionate pe toată coasta de vest a SUA. Nike se aşteaptă în mod normal ca produsele să ajungă de la fabricile sale în 40 de zile, dar acum timpii de tranzit au crescut la 80 de zile. Cele mai mari porţi de acces din Statele Unite, care procesează peste un sfert din importuri, porturile Los Angeles şi Long Beach, California, funcţionează cu întreruperi din cauza lipsei de muncitori şi de camioane. Zeci de mii de containere sunt blocate fără a fi procesate, iar peste 60 de nave stau la coadă pentru a acosta, cu timpi de aşteptare care se întind până la trei săptămâni. Şi transporturile pentru sărbători nici nu au început încă.





Problemele de transport maritim ale Nike (NKE) sunt împărtăşite şi de alte companii care au încercat proactiv să le rezolve. American Eagle Outfitters (AEO) - un retailer specializat - a investit recent în consolidarea lanţului său de aprovizionare. La sfârşitul lunii august a acestui an, compania a achiziţionat AirTerra, un startup de transport şi logistică cu sediul în Seattle, care are mai puţin de un an de existenţă. Aceasta este cea de-a treia achiziţie pe care American Eagle a făcut-o în istoria sa de 44 de ani. Celelalte două - Todd Snyder şi Tailgate Clothing - au fost mărci de îmbrăcăminte. În timpul teleconferinţei privind rezultatele financiare, compania a atribuit o mare parte din veniturile record ale trimestrului - peste 1 miliard de dolari, o creştere de 35% faţă de trimestrul trecut - acestei investiţii, deoarece a reuşit să reducă timpul de aprovizionare cu o săptămână şi jumătate. Alte măsuri pentru a ocoli problemele legate de lanţul de aprovizionare au inclus creşterea producţiei mai devreme decat în mod normal şi diversificarea porturilor din care preia produsele, în loc să se bazeze doar pe portul Los Angeles.





Şi nu sunt singurii. Walmart (WMT), cel mai mare comerciant tradiţional din lume, este o altă mare companie care a investit direct în transportul maritim. În loc să expedieze prin intermediul unui serviciu terţ, Walmart a început să îşi închirieze propriile nave începând cu luna iulie.





Interesant este faptul că unele mărci de fashion s-au adaptat la problemele legate de lanţul de aprovizionare prin reproiectarea produselor lor. "Ne-am conceput colecţia [de sărbători] pentru a fi mai atemporală şi mai puţin sezonieră, astfel încât, în cazul unor întârzieri de expediere, produsul nostru să poată fi vândut la preţ întreg pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă va fi nevoie", a declarat Brittney Rothweiler, cofondator al brandului de fashion The Range, cu o vechime de 4 ani. Alte mărci încearcă să aducă producţia mai aproape de punctele de vânzare.

Nike ar putea urma exemplul Walmart şi ar putea încerca să-şi dezvolte propria companie de transport de marfă. Dar închiderea fabricilor este o provocare mult mai dificil de ocolit. Dimensiunea afacerii Nike (37 de miliarde de dolari în 2020) înseamnă că este necesară o producţie rapidă pentru a satisface cererea. Cea mai probabilă soluţie ar putea fi răspândirea producţiei sale în mai multe ţări. Dar acest lucru necesită timp. În momentul de faţă, 80% din fabricile de încălţăminte ale companiei se află în Asia de Sud. Din cauza acestei situaţii, Nike şi-a redus aşteptările pentru anul fiscal 2022, dezamăgind investitorii şi înregistrând o scădere a preţului acţiunilor sale, de la 159,98, cu mai mult de 10 dolari.