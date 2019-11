Ministrul Transporturilor: Căutăm cele mai bune soluţii pentru CFR Marfă. Va fi greu, dar nu imposibil

Luni, la sediul ministerului a avut loc o întâlnire între ministrul Bode cu Eduardo Martinez-responsabilul pe dosarul CFR Marfă de la DG Competition din cadrul Comisiei Europene, şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, dar şi toţi factorii implicaţi în situaţia CFR Marfă. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre ultimele evoluţii înregistrate la nivelul CFR Marfă precum şi soluţiile ce pot fi aplicate în contextul discuţiilor de la nivelul Comisiei Europene.







“Ştiu că în momentul de faţă este doar o decizie informală care se va concretiza în viitorul apropiat. Am discutat paşii ce trebuie făcuţi pentru ca CFR Marfă să beneficieze de cele mai bune soluţii pentru societate şi pentru clienţii ei. Am toată determinarea şi susţinerea pentru CFR Marfă şi sunt sigur că situaţia, deşi va fi grea, îşi va găsi o rezolvare. Am cerut reprezentantului DG Competition să ne faciliteze, în cel mai scurt timp, o întâlnire cu Comisarul european pe domeniu. Respectăm decizia Comisiei şi sunt sigur că doar împreună vom găsi soluţii pentru ieşirea din această situaţie. Niciodată nu s-a pus şi nu se va pune problema încetării activităţii acestei societăţi strategice pentru economia românească”, a declarat Lucian Bode.





Comisia Europeană a lansat, la jumătatea lunii decembrie 2017, o investigaţie aprofundată pentru a determina dacă stingerea de către statul român a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfă CFR Marfă şi necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.