Ministrul Transporturilor: În România există 13 şantiere pentru 169 de kilometri de autostradă. Acum, statul nu mai stă în calea dezvoltatorilor

„Sunt 13 şantiere, care însumează 169 de kilometri de autostradă. În şase luni, am eliminat toate barierele care stăteau în calea dezvoltatorilor. Este prima dată, în România, când în calea şantierelor deschise, statul nu mai stă cu nimic. Majoritatea întârzierilor au fost generate de faptul că o parte din ele au fost imputate statului. Am simţit că trebuie să fac acest lucru. Am reuşit să elimin aceste bariere”, a spus ministrul, la Antena 3