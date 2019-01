Ministrul Finanţelor acuză ANAF că nu aplică legea. Cum explică schimbarea şefului Fiscului

Teodorovici susţine că, dacă ANAF nu avea instrumentele legale pentru a se implica în prevenirea acestor situaţii, ar fi trebuit să propună schimbarea legii.

„Sunt convins că tot ce s-a întâmplat în aceşti ani, după Revoluţie, în zona insolvenţei, în zona marilor corporaţii, în zona sistemului bancar, în zona multor elemente care au făcut obiectul ordonanţei faimoase 114, vin din neaplicarea legii de către ANAF. Adică nu poţi să ai în zona de insolvenţă, faliment, 63 de miliarde de lei... Firmele au fugit în zona de insolvenţă pentru că prealabil insolvenţei sunt mai multe etape legale şi în Codul Fiscal şi în Codul de Procedură Fiscală, pe care dacă ANAF-ul le-ar fi respectat, acele firme nu ar fi putut să fugă în această zonă, să înşele parteneri de afaceri în economie, să înşele statul prin neplata unor sume importante şi alte astfel de aspecte. Dacă ANAF-ul nu avea instrumentul legal şi simţea nevoia să fie o lege sau Codul Fiscal să fie adaptat, trebuia să spună. Absolut nimic. Mai mult, Ministerul de Finanţe a primit aviz negativ atunci când am schimbat cadrul legislativ pe insolvenţă, anul trecut”, a afirmat Eugen Orlando Teodorovici duminică, într-o emisiune la Antena 3, potrivit News.ro.

El a precizat că „dincolo de cifre, de calcule, dincolo de încasări care şi ele puteau să fie mult mai bune”, este nevoie de cineva care să ducă la reformarea acestei ANAF. Teodorovici a spus că nu are legătură schimbarea preşedintelui ANAF cu faptul că nu s-ar fi putut aplica programul de guvernare.

În ceea ce priveşte suma pe care ANAF va trebui să o aducă în cursul acestui an la bugetul de stat, ministrul Finanţelor a afirmat că aceasta se va stabili în legea bugetului pe 2019.

„Când va veni proiectul de buget se va vedea exact care este planul ANAF-ului. Numai că planul ANAF-ului ani de zile nu a avut şi elemente de atac în zona de neîncasare pe TVA, de evaziune. Vreau să văd un plan, dincolo de planul de încasări pe care ne bazăm atunci când facem bugetul, şi cum acţionează ANAF-ul pentru a face verificările marilor companii, la multinaţionale, la bănci”, a spus Teodorovici.

De ce a schimbat şefia ANAF

Eugen Teodorovici a explicat şi de ce a schimbat conducerea ANAF, numind-o pe Mihaela Triculescu în locul lui Ionuţ Mişa.

„Pentru 2019, din punctul meu de vedere pentru ce avem de făcut la ANAF, era nevoie de o nouă conducere. Pentru acest motiv s-a făcut această propunere de schimbare. În principal asta”, a spus Teodorovici, evitând să dea şi alte motive.

Întrebat din partea cui a venit propunerea pentru a o numi pe Mihaela Triculescu, Teodorovici a răspuns: Eu am propus. Nu mi-a propus doamna prim-ministru, ci dânsa a analizat. Nu discutăm asta în partid, ţine de o structură a Guvernului. Eu am făcut o analiză, am făcut propunerea şi doamna prim-ministru a decis.

În legătură cu experienţa Mihaelei Triculescu pentru a ocupa acest post, Teodorovici a spus că „nu are experienţă de sistem, dar tocmai asta poate fi un lucru pozitv, acel lucru care să determine reforme.