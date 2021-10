Ministrul Energiei despre compensarea şi plafonarea preţurilor la energie şi gaze: Furnizorii vor primi banii în cont în 30 de zile

„Furnizorii îşi vor primi banii în 30 de zile, evident că ulterior celor 30 de zile se poate face un control post-factură şi în cazul în care au fost făcute greşeli de către furnizori în cereri, aceste lucruri vor fi rectificate. 30 de zile este termenul în care îşi vor încasa banii, este statuat atât în forma de la Senat cât şi în forma aceasta, eu cred că nu au citit bine", a explicat oficialul

El afirmă că nu poate fi plafonat preţul la producători, deoarece ar însemna oprirea investiţiilor.

"Românii nu vor plăti mai mult decât au plătit în decembrie anul trecut. Am dat exemplu plafonului de 1 leu pe kWh cu absolut toate taxele incluse, din care scădem 29,1 bani, practic iese un preţ de 70,9 bani pe kWh, atât se plătea anul trecut. Deci plafonare plus compensare. Ceea ce este în momentul de faţă în text şi a fost aprobat şi de Senat duce preţul energiei electrice la preţul anului trecut, dar nu-l scade sub 68 de bani, care a fost preţul cel mai mic anul trecut", a mai spus Popescu.

Mai mult, producătorii de energie din combustibili fosili nu vor plăti supraimpozitul de 80%, după ce reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia şi Elcen au spus că măsura va afecta companiile.

Proiectul de lege va fi votat miercuri în plenul Camerei Deputaţilor, cameră decizională, în aşa fel încât la 1 noiembrie să fie funcţionale şi să beneficieze atât consumatorii casnici cât şi întreprinderile mici şi mijlocii, profesiile liberale, spitalele, unităţile de învăţământ, furnizorii de serviciile speciale, ONG-urile.

"Cred că vom găsi o soluţie de comun acord în aşa fel încât absolut toţi pe care i-am menţionat să poată beneficia de plafonare şi compensare", a spus ministrul.

Legea poate fi însă oricând modificată în decursul a cinci luni.

"Eu cred că vom aproba azi o formă de comun acord care va cuprinde atât plafonare cât şi compensare, cât şi amânarea la plată care există pentru consumatorii vulnerabili, în aşa fel încât să poată fi aplicată de la 1 noiembrie", a precizat Virgil Popescu.