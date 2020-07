Ministerul Finanţelor anunţă un sistem de bonificaţii prin care să motiveze acţionarii să îşi capitalizeze companiile

„În acest program de relansare, veţi vedea - şi o să fie în următoarea şedinţă de Guvern - un act normativ prin care creăm un sistem de motivare a acţionarilor de a-şi capitaliza companiile. Este un program pe următorii cinci ani, prin care venim noi să îi stimulăm să îşi capitalizeze companiile. Bineînţeles că ar fi trebuit să fie interesul propriu al acelor acţionari să facă acest lucru, dar este o problemă de sistem şi atunci o preluăm noi şi creăm acest sistem de motivare/bonificare a acţionarilor să îşi capitalizeze propriile firme pentru că, dacă şi le capitalizează, bineînţeles că pot avea acces la finanţare şi se reduce presiunea, pentru că aici, trebuie să recunosc, mă interesează să reduc presiunea asupra bugetului în viitor, să nu mai vină companii care sunt bancabile, să nu mai vină să se uite către buget pentru surse de finanţare, să se uite către sistemul privat. Aşa, va fi o economie funcţională în viitor”, a spus Cîţu, la o conferinţă organizată de profit.ro.

El a menţionat că detaliile acestui sistem vor fi prezentate în următoarele zile.

„Facem acest efort pe termen scurt de a crea această motivaţie, companiile să-şi creeze acest capital pozitiv - veţi vedea detaliile în zilele următoare şi bineînţeles că după aceea toată lumea câştigă în viitor. Aceasta este problema pe care trebuie să o rezolvăm acum pentru că, altfel, vom avea aceeaşi discuţie peste câţiva ani - există resurse din sistemul financiar bancar, există garanţii de stat, dar până la urmă există şi risc. Dacă acţionarul nu vrea să-şi facă compania să arate bine, e greu ca cineva să vrea să îi dea bani, doar aşa pe «ochi frumoşi»”, a susţinut Cîţu.

Ministrul Finanţelor a precizat că motivaţia este una „pozitivă”, o „motivaţie fiscală”, menţionând totodată că este un plan pe o perioadă de cinci ani.

„Este o motivaţie pozitivă, o motivaţie fiscală. Sunt nişte condiţii care trebuie să fie îndeplinite în ceea ce priveşte capitalizarea şi sunt condiţii care trebuie îndeplinite de la an la an. Este un plan pe cinci ani. Este o chestie pe care o urmărim. (...). Este ceva la ce am lucrat în ultima perioadă şi se referă exact la partea asta de revenire”, a adăugat acesta.

Măsura din planul de relansare economică

În planul de relansare economică, Guvernul a introdus o serie de instrumente de creştere a capitalizării companiilor şi de finanţare a investiţiilor.

Unul dintre acestea este un mecanism de acordare bonificaţii pentru majorare capitaluri proprii, respectiv:

Pentru anul 2020

Acordarea unei bonificaţii de 10% din impozitul pe profit aferent trim. IV dacă înregistrează capitaluri proprii (Cp) > 0

Pentru trim I, II şi III – au fost acordate bonificaţii potrivit O.U.G 33/2020 şi Legii nr. 54/2020.

Pentru anul 2021

Bonificaţii:

a) 5% reducere impozit pe profit dacă înregistrează capitaluri proprii (Cp) > 0

b) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2020 cu cel puţin 10%

Pentru anul 2022

Bonificaţii:

a) 5% reducere impozit pe profit Cp > 0

b) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2021 cu cel puţin 10%

c) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2020 cu cel puţin 20%

Pentru anul 2023

Bonificaţii:

a) 5% reducere impozit pe profit Cp > 0

b) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2022 cu cel puţin 10%

c) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2020 cu cel puţin 30%

Pentru anul 2024

Bonificaţii:

d) 5% reducere impozit pe profit Cp > 0

e) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2023 cu cel puţin 10%

f) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2020 cu cel puţin 40%

Pentru anul 2025

Bonificaţii:

g) 5% reducere impozit pe profit Cp > 0

h) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2024 cu cel puţin 10%

i) 5% reducere impozit pe profit pentru creşterea de capitaluri proprii (CCp) faţă de anul 2020 cu cel puţin 50%

Bonificaţiile se acordă din impozitul pe profit anual şi sunt bazate pe determinarea unor indicatori din situaţiile financiare care au termen de depunere 150 zile de la închiderea exerciţiului financiar (29 mai), în acest sens se impune stabilirea unui nou termen de plată a impozitului pe profit, respectiv la 25 iunie (ulterior definitivării situaţiilor financiare) faţă de actualul termen care este 25 martie.