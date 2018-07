Lista din 2016, care arăta că Teodorovici datora ANAF peste 73.000 lei, scoasă de pe site-ul data.gov.ro. Documentul conţinea aproape 200.000 de nume

La 27 mai 2016, ministrul Finanţelor Publice Eugen Teodorovici, declara că va plăti când va putea datoria de peste 73.000 de lei pe care o avea către Fisc, anunţând că va apela eventual la un împrumut pentru a-şi achita penalităţile.

"O să plătesc în funcţie de ce pot să plătesc. O să văd dacă pot găsi un împrumut, eventual, să achit partea de penalităţi, ca să nu crească în continuare. Dacă aveam suma plăteam. Vă daţi seama că nu stăteam să plătesc penalităţi aiurea", a spus, atunci, într-o conferinţă de presă, Teodorovici.

Oficialul a explicat că restanţele s-au acumulat şi pentru că ar fi acceptat întârzieri ale celor care aveau să îi plătească chirie pentru un imobil.

"Poate de multe ori am uitat să mă ocup de finanţele mele, m-am ocupat de finanţele ţării. Recunosc şi asta. Treburile casei le-am lăsat pe umerii soţiei", a afirmat Eugen Teodorovici.

Încercând să verificăm lista, am accesat link-ul publicat pe data.gov, dar documentul care cuprindea 187.230 de contribuabili care aveau obligaţii fiscale restante de 3,4 miliarde de lei (printre care figura şi Eugen Teodorovici) nu mai există.

De altfel, în urmă cu o lună, ministrul Finanţelor a spus că nu este de acord cu publicarea numelor persoanelor cu datorii, afirmând că oricum aceştia plătesc penalităţi ”destul de mari”.

„Ştiţi poziţia mea de acum un an - doi de zile, când eram şi eu pe acea listă , dar nu pentru că eram pe acea listă. Eu am spus-o mereu că acele persoane plătesc faţă de stat penalităţi şi care sunt destul de mari şi nu cred că în România de astăzi, în secolul XXI, noi mai trebuie să avem astfel de liste. Cred că lista ruşinii este lista statului faţă de cei cărora statul are să le dea bani. Aia e principala noastră preocupare, desigur să şi aducem bani de la cei care sunt datori la stat, dar nu sunt de acord cu o astfel de abordare” a afirmat ministrul Finanţelor Publice.